"Укртранснафта" впервые транспортировала американскую нефть WTI

Пресс-служба "Укртранснафти" сообщила, что компания теперь имеет опыт транспортировки пяти иностранных сортов нефти.

Компания "Укртранснафта" 7 июня впервые транспортировала американскую эталонную нефть марки WTI. Об этом пресс-служба "Укртранснафти" сообщила в Facebook.

"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. WTI будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса – Кременчуг", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что теперь "Укртранснафта" имеет опыт транспортировки пяти сортов импортной нефти: Urals (Россия), Azeri Light (Азербайджан), Bakken (США), El Sharara (Ливия) и WTI (США).

АО "Укртранснафта" было создано в 2001 году на базе ГАО "Магистральные нефтепроводы "Дружба" и ГАО "Приднепровские магистральные нефтепроводы". Компания является оператором системы магистральных нефтепроводов Украины.