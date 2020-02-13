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Близкий к Коломойскому экс-топ-менеджер "Укртранснафти" Лазорко восстановился в компании

Бывший глава правления компании "Укртранснафта" Александр Лазорко теперь является заместителем гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами. В 2015 году наблюдательный совет компании отстранил его от исполнения обязанностей главы правления, что привело к конфликту бизнесмена Игоря Коломойского с тогдашним руководством государства.

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"Укртранснафта" управляет системой магистральных нефтепроводов Украины
"Укртранснафта" управляет системой магистральных нефтепроводов Украины
Фото: Укртранснафта / Facebook

Бывший глава правления государственного оператора системы магистральных нефтепроводов "Укртранснафта" Александр Лазорко, собиравшийся получить политическое убежище в Великобритании, вернулся в Украину и возобновил работу в компании. Он получил должность заместителя гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами, о чем свидетельствует информация на сайте "Укртранснафти".

По информации издания enkorr, Лазорко занял эту должность в конце января 2020 года. Он восстановился в "Укртранснафті" с помощью начатого им против компании судебного процесса. Должность, которую он получил после восстановления на работе, не предусматривает право подписи и участие в хозяйственной деятельности.

Лазорко был топ-менеджером группы "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского. С 2009-го по 2015 год возглавлял госкомпанию "Укртранснафта".

В марте 2015 года наблюдательный совет компании временно отстранил его от исполнения обязанностей главы правления, а в августе акционеры "Укртранснафти" решили прекратить его полномочия.

Причиной недоверия стали подозрения в манипуляциях с хранением государственной нефти на заводах группы "Приват".

Эти события стали началом конфликта Коломойского с тогдашним руководством государства, который в итоге привел к его увольнению с должности главы Днепропетровской облгосадминистрации.

В сентябре 2015 года Лазорко, который подозревался в присвоении средств в особо крупных размерах, объявили в розыск. В ноябре того же года Коломойский заявил, что бывший глава "Укртранснафти" оформляет политическое убежище в Лондоне.

В апреле 2018 года стало известно, что файл о розыске Лазорко исчез из базы данных Министерства внутренних дел Украины.

Он вернулся в Украину и в июне 2019 года подал несколько исков о восстановлении в должности главы правления "Укртранснафти".

Теги: Игорь Коломойский, Укртранснафта, Александр Лазорко
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