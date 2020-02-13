Близкий к Коломойскому экс-топ-менеджер "Укртранснафти" Лазорко восстановился в компании

Бывший глава правления компании "Укртранснафта" Александр Лазорко теперь является заместителем гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами. В 2015 году наблюдательный совет компании отстранил его от исполнения обязанностей главы правления, что привело к конфликту бизнесмена Игоря Коломойского с тогдашним руководством государства.

Бывший глава правления государственного оператора системы магистральных нефтепроводов "Укртранснафта" Александр Лазорко, собиравшийся получить политическое убежище в Великобритании, вернулся в Украину и возобновил работу в компании. Он получил должность заместителя гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами, о чем свидетельствует информация на сайте "Укртранснафти".

По информации издания enkorr, Лазорко занял эту должность в конце января 2020 года. Он восстановился в "Укртранснафті" с помощью начатого им против компании судебного процесса. Должность, которую он получил после восстановления на работе, не предусматривает право подписи и участие в хозяйственной деятельности.

Лазорко был топ-менеджером группы "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского. С 2009-го по 2015 год возглавлял госкомпанию "Укртранснафта".