Венедиктов рассказал, заходит ли Путин в соцсети и чьим мобильным телефоном пользуется

Венедиктов: Я видел президентский дайджест – на бумажках, о которых вы говорите. Он очень честный, но он очень большой Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что по соображениям безопасности у президента РФ Владимира Путина нет мобильного телефона, а интернету он просто не доверяет.

Интервью сейчас транслируется на YouTube-канале журналистки.

"Во-первых, безопасность. У него нет собственного мобильного, с номером. Есть мобильный у прикрепленного, у охранника, который ходит с ним постоянно. Естественно, есть мобильный в секретариате – у пресс-секретаря, шефа протокола. К этим вещам он относится очень осторожно. Он вообще в этом смысле (в плане безопасности информации) очень внимательный", – сказал Венедиктов.

Он подтвердил, что Путин не присутствует в социальных сетях, "иначе это стало бы известно, этого не удержать", и, вероятно, самостоятельно не пользуется интернетом. Но его пресс-служба, по словам Венедиктова, ежедневно готовит ему дайджесты о главных событиях.

"Я видел президентский дайджест – на бумажках, о которых вы говорите. Он очень честный, но он очень большой. На самом деле, команда [пресс-секретаря Путина Дмитрия] Пескова туда реально вбивает и карикатуры на него, и расследования про него. Он распечатывает и кладет [президенту на стол]. Этот дайджест лежит на столе [у Путина] каждый день – я его сам видел несколько раз", – рассказал Венедиктов.

Он сказал, что не знает, смотрит ли Путин YouTube самостоятельно, но предположил, что "ему показывают то, что считают правильным".

По словам Венедиктова, Путин постоянно получает информацию от разных силовых ведомств, часто конкурирующих между собой.

"Чтобы вы понимали, наши правоохранительные органы, которые поставляют ему информацию, кладут ему папочки по разным направлениям. Я это знаю. То есть он считает – как я это понимаю, – что если папочка подписана (если генерал такой-то подписал), то оно и верно. Мы это видели на примере истории с [отравленным российским оппозиционером Алексеем] Навальным, когда неполноценная, скажем так, информация достигала президента: одна служба приносила одно, другая – другое, и он, соответственно, кому-то верил больше, кому-то меньше. То есть надо понимать, что у него не один источник [информации]. Конечно, они хотят угадать и угодить – это очевидная история", – сказал Венедиктов.

Журналист отметил, что Путин не доверяет информации в интернете, поскольку там много дезинформации и манипуляции.

"Он не верит в интернет в целом, потому что он считал (это он сам мне говорил) и, думаю, считает до сих пор, что интернет – это зона во многом дезинформации и манипуляции. Он не прав? Конечно, прав. Потому что то, что публикуется анонимно, или то, что публикуется, условно говоря, на [социальных] платформах, оно – как он считает – носит некую цель и безответственность. Информация [по его мнению] должна нести ответственность. Генерал может быть скверный, [поэтому его] могут расстрелять во дворе. "А тут какой-то ник MH326, а что я с ним сделаю? Он соврал, все его репостят..." В этом смысле его логику я понимаю. Я с ней не согласен, естественно, потому что я пользуюсь [интернетом]", – сказал Венедиктов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012-м и 2018 году он снова выиграл президентские выборы. Таким образом, Путин находится у власти 20 лет.

В октябре Путину исполнилось 68 лет.