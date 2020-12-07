Путин изменил список химикатов, которые можно использовать в России для создания химического оружия

Президент России Владимир Путин 7 декабря обновил список химикатов, оборудования и технологий, которые могут использовать при создании химического оружия. Указ вступит в силу через три месяца.

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в список химикатов, оборудования и технологий, которые могут использовать при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль. Соответствующий документ опубликован 7 декабря на портале правовой информации.

В указе говорится, что он подписан "в целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, от 13 января 1993 года и резолюции Совета Безопасности ООН №1540 от 28 апреля 2004 года".

Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования, сообщается в документе.

В приложении к указу наведен перечень изменений к предыдущему списку химикатов, оборудования и технологий.

Кремль в 2017 году объявил об окончании программы по ликвидации химического оружия.

Госдепартамент США в сводном докладе о контроле за вооружением и разоружением, опубликованном в апреле 2020 года, сообщил, что Москва ведет незадекларированную программу разработки химического оружия и имеет запасы отравляющих веществ.