Сват Путина лишился доли в банке “Россия”

Отец российского бизнесмена Кирилла Шамалова Николай Шамалов перестал быть владельцем крупного пакета акций банка “Россия”. Вероятно, это произошло из-за развода его сына с предполагаемой дочерью Владимира Путина Катериной Тихоновой.

Друг президента России Владимира Путина Николай Шамалов отсутствует в списке основных акционеров банка “Россия“, хотя раньше он владел 9,643% акций стоимостью около 2,7 млрд руб. (около $370 млн по текущему курсу центробанка РФ). Об этом свидетельствует итоговый отчет банка за 2019 год.

The Bell отмечает, что Шамалов мог сохранить часть акций – банк раскрывает данные только о держателях более 5% акций.

Издание предполагает, что выход Шамалова из состава акционеров может быть связан с разводом его сына Кирилла Шамалова с Катериной Тихоновой, предполагаемой дочерью Путина (по данным СМИ, Шамалов-младший и Тихонова развелись в 2018 году).

Николай Шамалов и Владимир Путин, по данным СМИ, дружат с 1990-х годов. В частности, Шамалов был в числе учредителей дачного кооператива “Озеро” в Ленинградской области, который в 1996 году основали Путин и его друзья. После того, как Путин стал президентом России, почти все его соседи по даче заняли высокие посты в государстве или госкомпаниях, отмечает “Медуза“.

Шамалов-старший входил в состав акционеров банка “Россия” с 2004 года. По итогам 2018-го ему принадлежал один из крупнейших пакетов акций – 9,643%.