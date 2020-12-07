Зять Путина купил пакет акций стоимостью $380 млн за $100 – расследование

После того как зять президента РФ Владимира Путина Кирилл Шамалов купил пакет акций компании "Сибур", предприятие получило госпомощь в размере $1,75 млрд.

Шамалов купил пакет акций "Сибур" в 2013 году, вскоре после женитьбы на Екатерине Тихоновой Фото: EPA

В 2013 году Кирилл Шамалов заплатил $100 за пакет акций крупнейшего нефтехимического предприятия России "Сибур" рыночной стоимостью около $380 млн. Об этом говорится в расследовании проекта "Важные истории".

Расследование основано на переписке Шамалова и его жены Екатерины Тихоновой, которая, предположительно, является младшей дочерью президента РФ Владимира Путина. Переписка была опубликована хакерами в прошлом году.

Как выяснили журналисты, в июне 2013 года, спустя три месяца после свадьбы, белизская офшорная компания Шамалова в результате серии сделок стала обладателем 3,8% акций "Сибура".

За пакет акций компания Шамалова заплатила $100, при этом, сказано в расследовании, рыночная стоимость ценных бумаг составляла минимум $380 млн. Так, в том же году замглавы правления "Сибура" Владимир Разумов заплатил за 0,0726% акций $5,99 млн.

Скриншот: Важные истории / YouTube

Российский оппозиционер Алексей Навальный отметил, что вскоре после покупки пакета акций "Сибура" Шамаловым предприятие получило $1,75 млрд госпомощи по "личному распоряжению" Путина.

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Видео: Важные истории / YouTube

По данным Forbes, в 2016 году Шамалов стал долларовым миллиардером.

В январе 2018 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Шамалов и Тихонова развелись.