В Кремле отреагировали на новое расследование о родственниках Путина

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают организаторов расследований, которые касаются родственников главы государства.

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует публикации о расследованиях, в которых идет речь якобы о родственниках главы государства Владимира Путина.

Так он ответил журналистам на вопрос о расследовании, в котором фигурирует предполагаемый зять Путина, бизнесмен Кирилл Шамалов, сообщает телеканал "Дождь".

Расследования спикер Путина назвал "информационными упражнениями", которые, по его словам, состоят из "подгонки разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью".

Песков заявил, что в Кремле знают "организаторов этой деятельности", но конкретные фамилии не назвал.

"Это устремления по дискредитации, но они не достигают своей цели", – подчеркнул он.

7 декабря проект "Важные истории" опубликовал материал о покупке Шамаловым за $100 пакета акций нефтехимического предприятия России "Сибур" рыночной стоимостью около $380 млн. Расследование основано на переписке Шамалова и его жены Екатерины Тихоновой, которая, предположительно, является младшей дочерью Путина.

По данным Forbes, в 2016 году Шамалов стал долларовым миллиардером.

В январе 2018 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Шамалов и Тихонова развелись.