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"Важные истории" опубликовали переписку бывшего зятя Путина. Он стал самым молодым долларовым миллиардером России

Предполагаемый бывший зять президента России Владимира Путина и член совета директоров российской нефтехимической компании "Сибур" Кирилл Шамалов смог стать миллиардером после женитьбы на главе фонда "Иннопрактика" Катерине Тихоновой, которую СМИ неоднократно называли младшей дочерью главы России.

Шамалов купил 17% акций "Сибура" в 2014 году
Шамалов купил 17% акций "Сибура" в 2014 году
Фото: EPA

Российское издание "Важные истории" выпустило расследование о деятельности Кирилла Шамалова, предполагаемого бывшего зятя президента России Владимира Путина и члена совета директоров российской нефтехимической компании "Сибур".

Анонимный источник передал журналистам издания архив из более чем 10 тысяч электронных писем Шамалова за 2003–2020 годы. Журналисты занимались изучением и верификацией полученных документов около года.

В расследовании идет речь о том, что Кирилл Шамалов является сыном Николая Шамалова, одного из давних и самых близких друзей Путина. В середине 1990-х годов Шамалов и Путин были соучредителями дачного кооператива "Озеро" в Приозерском районе Ленинградской области.

В 2009 году Шамалову было 27 лет. К этому возрасту он успел проработать вице-президентом по административной поддержке бизнеса в "Сибуре", а также в "Газпроме", "Рособоронэкспорте", Газпромбанке и аппарате правительства России.

Карьерный взлет Шамалова случился после того, как в 2013 году он женился на главе фонда "Иннопрактика" Катерине Тихоновой. СМИ неоднократно называли ее младшей дочерью Путина. Министерство финансов США в апреле 2018 года назвало Тихонову дочерью Путина, когда объявляло о санкциях против ряда российских бизнесменов и чиновников, среди которых был и Шамалов.

Их свадьба прошла 23–25 февраля 2013 года на горнолыжном курорте "Игора" в Ленинградской области. Журналисты опубликовали беседы Шамалова с организаторами свадебных торжеств. Только особняк молодоженов в поселке Усово на Рублевке "Важные истории" оценили в 15–17 млн евро с учетом земли, дома, мебели и полного обустройства.

В июне 2013 года офшорная компания Шамалова из Белиза Kylsyth Investments Ltd купила у другой офшорной компании с Британских Виргинских островов Volyn Portfolio Corp. 38 тысяч акций еще одной офшорной компании с острова Гернси Themis Holdings Ltd. На тот момент Themis Holdings Ltd была материнской компанией ранее упомянутого "Сибура".

Приобретя акции Themis Holdings Ltd, Шамалов автоматически стал владельцем 3,8% акций "Сибура". За них он заплатил $100. При этом сам Шамалов оценивал весь "Сибур" в $10 млрд. Рыночная цена пакета акций могла составить около $380 млн, в 3,8 миллиона раз больше, чем за него заплатил зять президента России, рассказали журналисты.

Глава правления "Сибура" Дмитрий Конов в ответ на это сказал, что эксклюзивных условий персонально для Шамалова при продаже акций не было, а журналисты "Важных историй" использовали некорректные цифры и не учли его долг.

Шамалов купил еще 17% акций "Сибура" у Геннадия Тимченко 1 августа 2014 года. В переписке журналисты нашли описание схемы выкупа этих акций через зарегистрированную Шамаловым компанию "Яуза 12" по адресу его квартиры на Зоологической улице в Москве.

Агентство Bloomberg в январе 2018 года сообщило, что Шамалов и Тихонова расстались. После этого Шамалова видели с Жанной Волковой, светской дамой, бывшей женой чиновника московской мэрии Сергея Волкова. 

"Ведомости" писали, что меньше чем за три года Шамалов мог заработать на акциях "Сибура" около $100 млн.

Теги: Россия, Владимир Путин, нефть, свадьба, расследование, Катерина Тихонова, миллиардер, Кирилл Шамалов
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