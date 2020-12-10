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Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о "пожизненной неприкосновенности" для Путина

Окончательное принятие закона о неприкосновенности экс-президента России позволит нынешнему главе государства Владимиру Путину получить иммунитет против привлечения к уголовной или административной ответственности, а также против задержания, ареста, обыска, допроса или личного досмотра.

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"Пожизненную неприкосновенность" для Путина поддержали 356 депутатов Госдумы РФ
"Пожизненную неприкосновенность" для Путина поддержали 356 депутатов Госдумы РФ
Фото: EPA

Государственная дума Российской Федерации 9 декабря приняла в третьем чтении законопроект, который позволит президенту РФ Владимиру Путину получить "пожизненную неприкосновенность". Об этом говорится на сайте Госудумы.

Документ поддержали 356 депутатов, против выступил 41.

Дальше законопроект направляется в Совет Федерации РФ. Если его примут и там, то неприкосновенность экс-главы России будет означать, что его нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру, отмечает "РИА-Новости".

Это правило распространится на занимаемые бывшим президентом России жилые и служебные помещения, используемые им автомобили, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, а также переписку.

Лишить таких гарантий экс-президента может только Совет Федерации РФ на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды России.

Этот законопроект внесли в Госдуму 5 ноября глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

17 ноября его приняли в первом чтении, а 8 декабря – во втором.

Теги: Россия, Владимир Путин, неприкосновенность
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