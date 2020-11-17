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Госдума РФ поддержала законопроект о "пожизненной неприкосновенности" для Путина

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о гарантиях президенту России Владимиру Путину в случае прекращения исполнения им своих полномочий. Законопроект предполагает, что бывший глава государства не может быть привлечен к уголовной ответственности.

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Госдума РФ поддержала законопроект о "пожизненной неприкосновенности" для Путина / ГОРДОН

Фото: ЕРА

Госдума России 17 ноября приняла в первом чтении законопроект, который позволит президенту РФ Владимиру Путину получить "пожизненную неприкосновенность".

Законопроект приведет федеральный закон в соответствие с последней редакцией конституции РФ, отметила "Медуза". По информации сайта, против законопроекта о пожизненных гарантиях президента проголосовали 37 депутатов КПРФ. Их раскритиковал полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Депутат от Компартии РФ Вера Ганзя написала в Facebook, что все должны быть равны перед законом, поэтому фракция коммунистов выступила против законопроекта.

"Получили резкий выпад от представителя президента в Госдуме Гарри Минха, который отметил, что, если выступавшие от фракции КПРФ депутаты с обоснованием голосования против не поддерживают конституцию, они должны сложить полномочия", – отметила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2676130769304818&id=100007237624306

5 ноября глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, который позволит президенту РФ Владимиру Путину получить "пожизненную неприкосновенность".

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором.

Теги: Россия, Владимир Путин, Госдума, КПРФ, неприкосновенность, голосование
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