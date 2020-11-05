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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ.


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Раньше "неприкосновенность" Путина ограничивалась временем президентских полномочий, а теперь будет всегда – даже если дедушка снимет корону

С попкорном слежу за бескомпромиссной битвой сторонников Трампа и Байдена в России. Ладно, эксперты на то и эксперты, чтобы попадать пальцем в небо: сам вчера утром в разговорах с Ильей Пономаревым и Владимиром Кара-Мурзой слышал, что "побеждает Трамп". И уже через несколько часов ситуация изменилась, до сих пор интрига.

Но проблема же не в том, кто: нам тут, в России, без разницы, кто бы что ни говорил. Проблема в том, что у нас не Трамп и не Байден. А Путин.

Там граждане меняют президентов – Клинтон, Буш, Обама, Трамп, Байден (?) – на честных выборах, а у нас все это время один Путин и пеньки для трехдневного голосования за него и кого он разрешит.

Понимаете, за кого бы ни проголосовала Америка, проблемы в нашем болоте все равно решить можем только мы с вами. Нет, там, конечно, интересно, интрига, но надо же уже и на себя оборотиться.

У нас вон сегодня утром новое законодательное чудо: Путин теперь неприкасаемый. Его судить будет нельзя от слова "совсем".

Если раньше "неприкосновенность" ограничивалась временем президентских полномочий (какая-то четверть века в случае Путина), то теперь – вообще. И если дедушка, сняв корону, пойдет воровать по магазинам (клептократия мутирует в клептоманию), то перед ним останется лишь только извиняться. Потому как снять неприкосновенность можно будет только в случае госизмены "и других тяжких преступлений". Это [глава комитета Совета федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей] Клишас придумал.

Милый, наивный Клишас. Он думает, что неприкосновенность можно дать законом. Нет. Ее можно дать только регулярной сменяемостью власти по закону и независимой судебной системой.

Все же просто. Ты не воруешь – тебя не сажают. Ты не диктатор – в стране нет политических заключенных. А если ты сам уничтожил суды и закон, то готовься к тому, что все твои принятые в Думе гарантии не стоят бумаги, на которой они написаны.

Так не бывает, чтобы всем беззаконие, а Путину – закон. Уверен, что и у него еще будет время в этом убедиться.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, неприкосновенность, Дмитрий Гудков
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