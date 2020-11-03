Путин высказал недовольство работой "Роскосмоса"

Президент России Владимир Путин заявил, что российская госкорпорация "Роскосмос" должна была подготовить ряд новых программ, направленных в том числе на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, но до сих пор программы не утверждены.

Президент России Владимир Путин на совещании по финансированию и развитию комической отрасли 2 ноября выразил недовольство работой госкорпорации "Роскосмос". Расшифровку его выступления на совещании приводит сайт Кремля.

Путин заявил, что на "космическом рынке" конкуренция динамично растет, поэтому РФ для "сохранения лидерства" должна совершенствовать свою космическую инфраструктуру, наращивать и улучшать орбитальную группировку космических аппаратов, создавать перспективную линейку ракетных комплексов и увеличивать долю "инновационной космической техники, продукции и услуг".

Эти задачи для РФ стратегические подчеркнул он.

"Роскосмосу" было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на дальнейшее развитие системы [Глобальной навигационной спутниковой системы] ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены", – сказал он и потребовал объяснить причины задержки.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал в январе 2019 года, что сверхтяжелую ракету "Енисей" должны разработать до 2028 года, но, как пишет "РБК", в ноябре того же года проект отправили на доработку.

Рогозин, комментируя слова Путина, заявил в Twitter, что проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ "в установленные сроки".