С Байконура стартовал космический корабль с тремя членами экипажа, их доставят на МКС

На Международную космическую станцию с космодрома Байконур на космическом корабле "Союз МС-17" отправились россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.

Два члена экипажа уже летали в космос Фото: Роскосмос / Facebook

Утром 14 октября с космодрома Байконур в Казахстане на Международную космическую станцию (МКС) отправились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт из США Кэтлин Рубинс. Трансляцию запуска вел в YouTube "Роскосмос".

Члены экспедиции отправились на МКС на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-17", который вывела на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1а".

Стыковка космического корабля с Международной космической станцией запланирована на 11.52 по Киеву.

Для 46-летнего Рыжикова и 42-летней Рубинс это второй полет в космос, для 37-летнего Кудь-Сверчкова – первый.

42 года американской астронавтке исполнилось в день запуска с Байконура.

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