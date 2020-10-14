С Байконура стартовал космический корабль с тремя членами экипажа, их доставят на МКС

Утром 14 октября с космодрома Байконур в Казахстане на Международную космическую станцию (МКС) отправились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт из США Кэтлин Рубинс. Трансляцию запуска вел в YouTube "Роскосмос".
Члены экспедиции отправились на МКС на пилотируемом космическом корабле "Союз МС-17", который вывела на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1а".
Стыковка космического корабля с Международной космической станцией запланирована на 11.52 по Киеву.
Для 46-летнего Рыжикова и 42-летней Рубинс это второй полет в космос, для 37-летнего Кудь-Сверчкова – первый.
42 года американской астронавтке исполнилось в день запуска с Байконура.