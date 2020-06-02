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"Роскосмос" и NASA обсудят взаимное предоставление мест для полетов на МКС

Представитель "Роскосмоса" в Казахстане Анатолий Красников заявил, что сотрудничество по полетам на МКС является насущной необходимостью, так как появилась новая транспортная система по доставке человека на орбиту.

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Заявление "Роскосмоса" появилось после того, как SpaceX вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту
Заявление "Роскосмоса" появилось после того, как SpaceX вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту
Фото: EPA

Российская госкорпорация "Роскосмос" и NASA договариваются о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС. Об этом рассказал представитель "Роскосмоса" в Казахстане Анатолий Красников, отмечает "Интерфакс".

По его словам "российские космонавты будут летать на американских кораблях, а американские астронавты будут продолжать полеты на российских космических кораблях".

Красников отметил, что это является насущной необходимостью, так как появилась новая транспортная система по доставке человека на орбиту. Он подчеркнул, что "те люди, которые туда летают, должны уметь работать в рамках как одной транспортной системы, так и в рамках другой транспортной системы".

Заявление "Роскосмоса" появилось после того, как 30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9 производства SpaceX, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (миссия Crew Demo-2). Это первый в истории космический запуск, осуществленный частной компанией. 31 мая аппарат пристыковался к орбитальной станции, прибывшие члены миссии Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС и присоединились к участникам 63-й экспедиции – Кристоферу Кэссиди, Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру.

Запуском Falcon 9 США возобновляют программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз". За запуск каждого астронавта NASA платило "Роскосмосу" больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

Теги: Россия, МКС, космос, NASA, Роскосмос
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