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Робот Федор в Twitter начал оскорблять космонавтов, его аккаунт удалили

В аккаунте, который велся от имени участника экспедиции на МКС робота Федора, появились твиты, в которых космонавтов Максима Сураева и Александра Самокутяева обвиняли в пьянстве. Самокутяев пригрозил обратиться в суд, после этого аккаунт удалили. Авиаэксперт Вадим Лукашевич утверждает, что под ником робота скрывался глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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Федора больше нет в соцсетях
Федора больше нет в соцсетях
Фото: roscosmos.ru

Аккаунт российского антропоморфного робота Федора в Twitter обвинил в пьянстве космонавтов Максима Сураева и Александра Самокутяева, сообщает "Подъем".

Странные твиты появились после того, как Сураев 6 октября в своем Twitter написал о технологическом отставании "Роскосмоса" от NASA и попросил прощения у Юрия Гагарина.

Робот Федор в ответ заявил, что Сураев и Самокутяев в 2014 году употребляли алкоголь на Международной космической станции.

Скриншот: pdmnews.ru
Скриншот: pdmnews.ru

Речь шла о поздравлении космонавтов с Днем тигра. У членов экспедиции на видео – опухшие лица.

ВИДЕО
Видео: Роскосмос ТВ / YouTube

Самокутяев назвал обвинения провокацией.

"Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещен, а вторая причина – если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители в российском сегменте моментально все схватят. У нас был третий день работы на станции, мы две ночи не спали", – пояснил он.

Космонавт пообещал подать в суд в связи с публикациями в аккаунте, который в 2019 года зарегистрировала корпорация "Роскосмос".

Авиаэксперт Вадим Лукашевич утверждает в Facebook, что пресс-служба "Роскосмоса" 10 октября обзванивала российские СМИ с просьбами не писать о скандале. При этом посты по-прежнему были доступны. По словам Лукашевича, это подтверждает, что от имени робота Федора в соцсети пишет глава корпорации Дмитрий Рогозин.

"Скандал нужно гасить, но Рогозин, ранее трусливо, через Федора, публично оскорбивший космонавтов, пытается это сделать кулуарно. Он звонит Самокутяеву и приносит ему извинения, пытаясь через него связаться с Сураевым. Максим отказывается звонить обидчику, четко посылая Дмитрия Олеговича туда, где ему и надлежит быть", – рассказал эксперт.

https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/1880851842054839

11 октября аккаунт робота заблокировали.

Российский космический корабль с роботом Skybot F-850 был запущен на орбиту 22 августа 2019 года. Федор способен повторять движения оператора, передавать видео- и аудиосигналы, а также поднимать грузы до 10 кг. Он находился на МКС до 6 сентября 2019 года.

Теги: МКС, алкоголь, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, соцсети, робот, Вадим Лукашевич
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