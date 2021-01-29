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Две "аквадискотеки" и 16-этажный бункер. СМИ выяснили новые подробности о дворце Путина

Журналисты "Медузы" выяснили, что стройкой резиденции президента России Владимира Путина в Геленджике полностью руководит Федеральная служба охраны.

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По данным одной из строительных фирм, площадь всех зданий дворца Путина достигает 40 тыс. м2
По данным одной из строительных фирм, площадь всех зданий дворца Путина достигает 40 тыс. м2
Скриншот: Алексей Навальный / YouTube

Имение, владельцем которого называют российского президента Владимира Путина, на самом деле еще более масштабное, чем его описали в расследовании Фонда борьба с коррупцией. Об этом изданию "Медуза" рассказали его строители.

Как выяснили журналисты, Путин редко навещает резиденцию в Геленджике. По подсчетам "Медузы", он бывал там как минимум четыре раза. Но к каждому визиту готовятся чрезвычайно тщательно: службу эксплуатации поместья могут поднять среди ночи, чтобы переложить газон, а во время прогулки президента РФ по усадьбе на территорию не допускают ни рабочих, ни глав компаний-подрядчиков.

Кроме того, журналисты узнали, что в имении есть подземный комплекс, который уходит вниз на 16 этажей и целиком пронзает мыс Идокопас, на котором стоит дворец. Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома – на случай эвакуации. При этом внутрь мыса можно попасть из трех разных вестибюлей. Возведение шахты обошлось приблизительно в 3 млрд руб. (1,1 млрд грн). Таких бункеров должно было быть два, но от второго заказчик отказался после экономического кризиса 2008 года.

Также журналисты выяснили, что "аквадискотеку" (так в расследовании назвали бассейн со светомузыкой), построили фирмы "Боронд" и "Аквастрой", часто выполняющие заказы для управделами президента России. Похожий светомузыкальный фонтан (его струи танцуют и подсвечиваются под треки Кайли Миноуг и французский шансон) возвели и в другом месте резиденции, на территории шато в поселке Дивноморское. Журналисты отмечают, что владельца шато еще нужно установить, но это здание называют "Диминой дачей", а построили ее в годы президентства Дмитрия Медведева.

"Медуза" также обратила внимание на компании, которые участвовали в строительстве дворца. Издание насчитало как минимум восемь фирм, которые писали о своей работе на объекте. По данным одной из них, общая площадь всех зданий резиденции – 40 тыс. м2.

Четверо участников стройки рассказали журналистам, что ею полностью руководит Федеральная службы охраны. Именно сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину на объекте, водят Путина по резиденции во время редких визитов и передают подрядчикам поручения заказчика.

Имена сотрудников ФСО сохранились на чертежах, оказавшихся в распоряжении журналистов. В одном из них упоминается полковник Олег Кузнецов, который, по данным СМИ, во время работы на строительстве также руководил одной из военных частей, которая и выступала заказчиком строительства дворца.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

Журналисты "Радио Свобода" нашли подтверждение, что в работах над секретной резиденцией Путина под Геленджиком участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи.

29 января журналисты Telegram-канала Mash выпустили видео из якобы дворца Путина. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, резиденции, ФБК
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