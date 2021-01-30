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Альфред Кох
Альфред Кох

Бывший вице-премьер РФ.


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Кох: У диктатора Путина все пошло по сокращенной программе. Дворец превратился в говно до того, как Путин в него въехал

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У всех нормальных диктаторов есть железная последовательность: сначала он становится диктатором, потом строит себе дворец, потом наслаждается жизнью в нем, потом его из этого дворца выносят ногами вперед, а потом дворец разваливается и превращается в говно.

И только у диктатора Путина все пошло по сокращенной программе: дворец превратился в говно еще до того, как Путин в него въехал! До того, как он насладился жизнью в нем! Диктатор, переживший свой дворец, – это новация в области диктатороведения...

Дворец сгнил и покрылся плесенью, а Путин даже не успел покрасоваться в его апартаментах и сразить невъ...бенной роскошью своих зарубежных "коллег"...

Воля ваша, но по мне, так это новое слово в понтах: раньше "настоящие пацаны" прикуривали от стодолларовых купюр, а теперь выбрасывают неношеные дворцы.

Мне кажется, это новый взгляд на стиль а-ля "Новый Русский". Тагил рулит!!!

Источник: Альфред Кох / Facebook

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Теги: Россия, Владимир Путин, Альфред Кох, Краснодар, дворец, диктатор
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