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Альфред Кох
Альфред Кох

Бывший вице-премьер РФ.


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Кремль плюнул и решил: все. Раз уже невозможно скрыть, что мы бандиты, то и перестанем это скрывать

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Ну, в принципе, нельзя сказать, что они его не предупреждали, что они его по прилете арестуют, верно?

Только очень наивные люди могли предположить, что все эти маяки, которые они посылали последние несколько дней, – не более чем страшилки.

Он их не боится, это верно. Но и они его не боятся. Скорее даже не так. Они его боятся, иначе бы не арестовывали. Они не боятся скандала, который начнется в связи с его арестом.

Вот этого скандала они совсем не боятся. То, что случилось в промежуток с момента его отъезда в Германию и до его возвращения, – это, возможно, некий качественный переход.

За это время, видимо, Кремль решил, что издержки, связанные с сохранением минимально приемлемых отношений с Западом, не стоят тех бонусов, которые Кремль имеет от этих отношений.

Там же, помимо кейса с отравлением, еще идет процесс по малазийскому Boeing, связанный не только с Навальным, но тянущийся еще со Скрипалей кейс по нарушению Конвенции о химоружии, весь сирийский, украинский и ливийский сюжет, Литвиненко с Хангошвили, компьютерные атаки на Бундестаг и все вмешательства в американские выборы и т.д.

По отдельности все это можно было бы как-то разрулить. Но все вместе стало невыносимой ношей. И Кремль плюнул и решил: все. Раз уже невозможно скрыть, что мы бандиты, то и перестанем это скрывать. Так даже проще.

Источник: Альфред Кох/ Facebook

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Теги: Россия, Кремль, Альфред Кох, отравление Навального, навальный
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