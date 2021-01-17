В МИД РФ заявили, что протоколы допроса Навального, переданные ФРГ, "ничего не содержали"

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Россия получила ответы Германии на запросы об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет РБК.

По словам Захаровой, она позвонила экспертам, которые занимаются этим вопросом.

"Мы получили ответы от германской стороны. Проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов", – процитировала экспертов Захарова.

Она отметила, что германская сторона ссылалась на "несогласие клиента распространяться по этому поводу".

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщила "Немецкая волна".

Ответы, по словам представителя минюста, даны в таком виде, насколько это сейчас возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево.

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании "Победа". В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково. Он уже сел на борт самолета. Согласно онлайн-табло аэропорта, лайнер, на котором прилетит оппозиционер, приземлится в Москве в 18.40 по киевскому времени.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.