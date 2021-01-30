Роскомнадзор вызвал представителей TikTok и Telegram из-за акций в поддержку Навального

23 января по всей России прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, призывы приходить на акции звучали, в частности, в соцсетях. Теперь Роскомнадзор вызывает к себе руководство платформ.

Роскомнадзор вызвал к себе руководителей социальных сетей TikTok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" для разъяснения ответственности платформ за неудаление призывов к участию в массовых акциях. Об этом 29 января говорится на сайте ведомства.

"Согласно ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн руб.", – подчеркнули в Роскомнадзоре.

В ведомстве заявили, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

20 января в Роскомнадзоре заявили, что в TikTok и "ВКонтакте" несовершеннолетних призывают к участию в протестных массовых мероприятиях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые были назначены на 23 января. В ведомстве потребовали "принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации".

Накануне митингов в TikTok школьники также запустили флешмоб, где снимали со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина.