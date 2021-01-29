Главу штабов Навального объявили в розыск

Леониду Волкову, руководителю сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального, заочно предъявили обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста.

Волков о деле против него: Как обычно, черное – это белое, свобода – это рабство, дважды два равно пяти Фото: Леонид Волков / Facebook

Главу сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова объявили в розыск по делу о вовлечении подростков в акции протеста. Об этом сообщается 28 января на сайте Следственного комитета России.

СК заочно предъявил Волкову обвинения по статье о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции. Его объявили в розыск.

Основанием для возбуждения следствие называет видеоролики, в которых Волков призывает подростков участвовать в митингах против ареста Навального. Ведомство настаивает, что оппозиционер "достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов" на проведение демонстраций.

Сам Волков отреагировал на это отсылкой к книге Джорджа Оруэлла. "Как обычно, черное – это белое, свобода – это рабство, дважды два равно пяти", – написал он.

* СК возбудил дело в отношении Леонида Волкова — за призывы подростков к участию в незаконных акциях



— как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 28, 2021

27 января активист предложил родителям пойти на митинг вместо несовершеннолетнего ребенка. Он назвал "безумным темником пропагандистов" вовлечение детей в политику, в котором российские власти обвинили Навального и его соратников.

"Но что делать, когда подросток хочет пойти на митинг? Мне кажется, тут есть единственно возможное решение. Надо с ним поговорить и сказать откровенно: знаешь что, так получилось, что в нашей стране сейчас такая совершенно нормальная (и совершенно законная) вещь, как участие молодых людей в уличных шествиях, стала внезапно опасной. […] Поэтому, дорогой сын или дорогая дочь, я понимаю и ценю твое желание выйти на улицу и не вижу в нем ничего неправильного, но давай договоримся. Чтобы не было ненужного риска, в этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя", – написал Волков.

Перед акцией протеста 23 января Следственный комитет возбудил уголовное дело о "вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий".

Оппозиционер находится за границей.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения в клинике "Шарите" от отравления. Его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. 22 января он обжаловал это решение, но суд отклонил апелляцию на арест Навального.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. человек, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Уже после акций протеста арестовали брата Навального Олега, юриста ФБК Любовь Соболь и других соратников оппозиционера.

Команда Навального анонсировала на 31 января новые акции протеста.