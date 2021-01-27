По жалобе на задержание Навального срочно назначен суд. Кремль может выпустить его до 2 февраля и тогда закрыть уже надолго по "делу Ив Роше"

Против Навального готовится провокация?

[Руководитель сети региональных штабов Навального] Леонид Волков пишет: "Адвокаты Михайлова и Кобзев подали апелляционную жалобу на безумный "выездной суд" по аресту Навального в Химках, но особо не ждали от этой жалобы ничего – сроки позволяли Мособлсуду рассмотреть жалобу уже после 2 февраля, когда будет рассматриваться вопрос о замене условного на реальный по "делу Ив Роше"... Но... но вчера вдруг закрутились шестеренки "правосудия", стали оформляться документы, и сегодня адвокаты были уведомлены о том, что апелляция на арест была назначена на 28 января – на послезавтра. Совершенно внезапно. Пока очень сложно сказать, что все это означает. Это какая-то кремлевская игра...".

Для чего срочно назначили суд по жалобе на задержание? Скорее всего, Кремль рассматривает возможность выпустить Навального, удовлетворив 28 января его апелляцию, на четыре дня, до 2 февраля, когда его, по всей видимости, снова закроют уже надолго по "делу Ив Роше". Есть две версии возможной "кремлевской игры" по этому поводу.

1. Путин еще не потерял надежду выпихнуть Навального заграницу. Алексею прозрачно намекнут, что он может за эти дни свалить за кордон, и препятствовать ему не будут. В этом случае у власти был бы шикарный шанс дискредитировать Навального – мол, призвал выходить на улицы, а сам свалил. А главное, сбылась бы мечта кремлевских идиотов – они избавились бы от множества внешне и внутриполитических проблем, которые создает пребывание Навального в России, неважно в тюрьме или на воле.

Алексей, конечно, вряд ли поддастся на эту провокацию, но нравственный выбор перед ним встанет сложнейший. Когда он летел в Россию, все-таки надеялся, что из аэропорта "поедет домой". В этот раз никаких сомнений, что его посадят и надолго, нет. Придется вновь сознательно идти в тюрьму, причем без малейшего шанса на благополучный исход.

2. Кремль уже не верит, что Навальный уедет, и собирается отпустить его погулять на эти четыре неполных дня, чтобы попробовать повесить новую уголовку. Например, за призыв и участие в массовых беспорядках, которыми объявят протесты 31-го возле Лубянки.

Надеюсь на лучший исход, но эти версии отбрасывать нельзя. Предупрежден – значит, вооружен.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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