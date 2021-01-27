"Кто тут писал про Навального?" Российская актриса Лазарева рассказала, как полицейский пришел к ней домой накануне акций протеста

Полицейский пришел домой к российской актрисе Татьяне Лазаревой предупредить об уголовном наказании за призывы к несогласованным акциям, в частности протестам в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Российская актриса Татьяна Лазарева рассказала, что перед акцией протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января к ней домой приходил полицейский и просил подписать документ о том, что ее предупредили об уголовной ответственности за призывы к протестам. Об этом актриса рассказала в комментарию телеканалу "Дождь" 26 января.

Лазарева сообщила, что в момент визита ее дома не было, поэтому дверь открыла ее 14-летняя дочь Тося. Полицейский попросил у нее телефон родителей и передал предупреждение о том, что призывы к несогласованным акциям уголовно наказуемы. Кроме этого, он спросил у ее 14-летней дочери: "Кто тут писал про Навального?"

По словам Лазаревой, полицейский явно по личной инициативе спросил это у ее дочери. Актриса возмутилась поступком полицейского. За несколько дней до визита правоохранителя, 20 января, Лазарева опубликовала в Instagram видео, в котором поддержала Навального и его семью, выразив надежду, что политик и дальше будет заниматься своей деятельностью.

"Я очень надеюсь на то, что ты будешь продолжать то дело, которое ты делаешь. Ту борьбу, которую ты ведешь, и со своей стороны я обещаю тебе, что все мои силы и уверенность в твоей правоте будут с тобой", – говорила Лазарева.

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По всей России 23 января проходили акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних. Руководитель штабов Навального анонсировал на 31 января новые акции протеста в России.