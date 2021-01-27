Сотрудники ФСБ, вероятно, отравившие Навального, причастны к убийству трех человек – новое расследование Bellingcat

Авторы совместного расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel утверждают, основываясь на базе данных перелетов сотрудников ФСБ, что спецслужба причастна к смертям еще трех человек с 2014-го по 2019 год – журналиста, активиста общественного регионального движения в Дагестане и "лояльного Кремлю" политика.

Группа сотрудников ФСБ, следившая за российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным и, предположительно, организовавшая его отравление, убила еще нескольких человек, заявляют расследователи Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Авторы расследования подчеркивают, что далеко не всегда таинственные отравления можно однозначно связать с конкретными исполнителями, основываясь только на их передвижениях. Однако в трех случаях, по их мнению, совпадения поездок не дают возможности сомневаться в причастности той же группы, которая, по их данным, организовала отравление Навального.

Речь идет о смертях журналиста Тимура Куашева, политика Никиты Исаева и активиста Руслана Магомедрагимова. Во всех трех случаях официальная причина смерти была определена как ненасильственная, но обстоятельства вызывают сомнение в этом, а маршруты сотрудников ФСБ совпадают с маршрутами или местонахождением убитых.

Тимур Куашев, журналист и правозащитник, был найден мертвым на окраине Нальчика 1 августа 2014 года. У него под мышкой обнаружили след от шприца, а на лице и коленях были ссадины и гематомы, но официальной причиной смерти была названа острая коронарная недостаточность.

Расследователи связали смерть Куашева с группой ФСБ, проанализировав перемещения ее участников: Константин Кудрявцев приехал в Нальчик 13 июля, 22 июля в Минеральные Воды прилетел Иван Осипов, а Денис Мачикин и Роман Матюшин прибыли во Владикавказ 29 июля. У Матюшина, Мачикина и Камчазова были обратные билеты в Москву на 30 июля, у Осипова – на 31-е, но позже все они поменяли их на день позже. "Видимо, что-то пошло не по плану, и все сдвинулось на один день", – делают вывод расследователи.

Bellingcat и The Insider выяснили, что по маршруту следования от дома Куашева, где его видели живым в последний раз, до места обнаружения тела оказались отключены все камеры. Образцы крови Куашева в рамках проверки версии об отравлении исследовали эксперты из московского НИИ-2 ФСБ, где и работает группа предполагаемых отравителей.

Как отмечают расследователи, Куашев был одним из немногих независимых журналистов в регионе, имел много недоброжелателей и постоянно получал угрозы. По их мнению, причиной, по которой на него могла обратить внимание ФСБ, было освещение им судебного процесса о вооруженном нападении боевиков на Нальчик 2005 года, который проходил в 2014 году (правозащитники указывали на многочисленные нарушения, совершенные в ходе процесса).

Руслан Магомедрагимов, активист общественного движения "Единство" ("Садвал"), был найден мертвым в своей машине 24 марта 2015 года в городе Каспийск в Дагестане. Хотя следов насилия обнаружено не было, по официальной версии, он умер от удушья. По утверждениям родственников покойного, на его шее были две точки, похожие на следы от уколов шприцем.

Расследователи выяснили, что один из участников группы сотрудников ФСБ, Иван Осипов, дважды прилетал в Махачкалу в январе 2014 года, а также прилетел во Владикавказ за четыре дня до смерти активиста, а через два дня после нее вернулся в Москву. За неделю до убийства этот город также посетил Константин Кудрявцев, еще один член группы. Расследователи подчеркивают, что у Осипова были и другие поездки в Махачкалу, поэтому "вероятность совпадения полностью исключить нельзя". Также они признают, что убийство путем укола шприцем – крайне нехарактерный способ для сотрудников силовых структур.

Магомедрагимов защищал права лезгинского народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путем создания автономии "Лезгистан". Через год после его смерти в своей квартире был найден мертвым председатель "Садвала" Назим Гаджиев – официальной причиной смерти были множественные ножевые ранения. Авторы расследования предполагают, что организация, несмотря на "безобидный характер" ее деятельности, могла рассматриваться ФСБ как враждебная, так как "спецслужба нередко очень агрессивно реагирует на организации, продвигающие идеи "национальной автономии".

Никита Исаев, лидер движения "Новая Россия" и советник главы "Справедливой России" Сергея Миронова, умер 16 ноября 2019 года в поезде "Тамбов – Москва". Свидетельницей смерти Исаева стала его помощница и (по ее словам) возлюбленная Алина Жестовская. Как она описывала, ночью Исаев вернулся из туалета, согнувшись. "Я к нему подхожу, он говорит: "Отравился, отравился, похоже". Больше он ничего сказать не смог. Его ноги не держат, глаза закатываются, его всего трясет. Я его пытаюсь посадить на кушетку, чтобы сходить за проводником. А он тяжелее меня. И мы с ним оседаем на пол".

Официальной причиной смерти был назван сердечный приступ, но еще до результатов экспертизы тело было кремировано по воле покойного. В базе данных перелетов сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, расследователи обнаружили семь совпадений по городу и дате поездки в течение последнего года его жизни. "В бригаде, работавшей по Исаеву, были два отравителя, которые известны по покушению на Навального, Алексей Александров и Иван Осипов (оба с медицинским образованием)", – отмечают расследователи.

Совпадений по последней поездке Исаева в Тамбов нет, но метаданные телефона одного из участников группы показывают, что он был в городе в одно время с политиком.

Bellingcat и The Insider отмечают, что Исаев был "абсолютно лояльным Кремлю политиком", имевшим тесные контакты с администрацией президента, и признают, что у них нет однозначных объяснений, чем "провластный патриот" мог не угодить ФСБ. Расследователи в рамках "гипотетически возможной интерпретации" пишут, что Исаев мог работать на Службу внешней разведки и что поводом для убийства могли быть какие-то его действия, которые были "интерпретированы спецслужбами как предательство". В расследовании подчеркивается, что никаких данных, подтверждающих эту гипотезу, нет.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.