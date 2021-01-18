"Бомбастичнее отравления Навального". Грозев анонсировал новое расследование Bellingcat

Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал новое расследование на основании данных о полетах сотрудников ФСБ.

Главный расследователь международной расследовательской организации Bellingcat Христо Грозев пообещал на этой неделе опубликовать новое расследование. Об этом он рассказал 17 января во время стрима российского журналиста Александра Плющева в YouTube.

Расследование основано на данных о полетах сотрудников ФСБ.

"Для меня это бомба. То, что мы доказали, – можно сказать, оно даже более бомбастично, чем отравление Навального. Одна вещь – когда они отравляют политиков: политики как-то подписываются под правилами игры в современной России, а не-политики этого не должны делать", – сказал журналист.

Грозев уточнил, что расследование состоит из двух частей. По его словам, публикация была отложена ради проверки информации.

Ранее Грозев заявлял, что данные о перемещениях сотрудников ФСБ, вероятно, отравивших российского оппозиционера Алексея Навального, могут свидетельствовать об их причастности к смерти российских оппозиционных политиков Тимура Куашева и Никиты Исаева, а также отравлению политика Владимира Кара-Мурзы – младшего.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.