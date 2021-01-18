ГОРДОН
 
 
МИР

"Бомбастичнее отравления Навального". Грозев анонсировал новое расследование Bellingcat

Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал новое расследование на основании данных о полетах сотрудников ФСБ.

Работа могла выйти раньше, но ее пришлось отложить ради дополнительной проверки информации и безопасности источников
Работа могла выйти раньше, но ее пришлось отложить ради дополнительной проверки информации и безопасности источников
Фото: Promote Ukraine / Twitter

Главный расследователь международной расследовательской организации Bellingcat Христо Грозев пообещал на этой неделе опубликовать новое расследование. Об этом он рассказал 17 января во время стрима российского журналиста Александра Плющева в YouTube.

Расследование основано на данных о полетах сотрудников ФСБ.

"Для меня это бомба. То, что мы доказали, – можно сказать, оно даже более бомбастично, чем отравление Навального. Одна вещь – когда они отравляют политиков: политики как-то подписываются под правилами игры в современной России, а не-политики этого не должны делать", – сказал журналист.

Грозев уточнил, что расследование состоит из двух частей. По его словам, публикация была отложена ради проверки информации.

Ранее Грозев заявлял, что данные о перемещениях сотрудников ФСБ, вероятно, отравивших российского оппозиционера Алексея Навального, могут свидетельствовать об их причастности к смерти российских оппозиционных политиков Тимура Куашева и Никиты Исаева, а также отравлению политика Владимира Кара-Мурзы – младшего.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Теги: отравление, расследование, журналисты, Bellingcat, Христо Грозев, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"
Подписчики Каминской на новом снимке увидели сходство певицы с Джоли. Фото
Подписчики Каминской на новом снимке увидели сходство певицы с Джоли. Фото
"Это вам не Мексика". Нефьодов показал, как выглядит после пробежки по морозу
"Это вам не Мексика". Нефьодов показал, как выглядит после пробежки по морозу
"Я сама нашла переписку в его телефоне". Приходько рассказала, почему прощала бывшему мужу измены и домашнее насилие
"Я сама нашла переписку в его телефоне". Приходько рассказала, почему прощала бывшему мужу измены и домашнее насилие
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
Кухар рассказала, как начался ее день рождения на Мальдивах
Кухар рассказала, как начался ее день рождения на Мальдивах
"Шишки вместо глаз", "Аппетитный нос". Ребрик восхитила фанов своим снеговиком
"Шишки вместо глаз", "Аппетитный нос". Ребрик восхитила фанов своим снеговиком
"Папы, которого любила, давно нет". Жена Павлика рассказала о своем отце
"Папы, которого любила, давно нет". Жена Павлика рассказала о своем отце
Билык с Иващенко выступили перед Лукашенко
Билык с Иващенко выступили перед Лукашенко
  Автор хита "Плакала" рассказал, почему мечтает написать пеcню Тине Кароль
  Автор хита "Плакала" рассказал, почему мечтает написать пеcню Тине Кароль
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с кусками льда на голове и в руках
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с кусками льда на голове и в руках
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза
alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
"Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS