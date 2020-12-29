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Главный расследователь Bellingcat Грозев: По украинским стандартам я не богатый человек. У меня есть акции в СМИ, которые оцениваются, может, в $10 млн

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман главный расследователь международной исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев рассказал, что самостоятельно финансирует свои расследования.

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Грозев: Я так счастлив, что смог инвестировать вовремя в хорошие развлекательные СМИ
Грозев: Я так счастлив, что смог инвестировать вовремя в хорошие развлекательные СМИ
Фото: promoteukraine.org

Главный расследователь международной исследовательской группы Bellingcat Христо Грозев в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, что имеет акции в СМИ, которые оцениваются примерно в $10 млн.

"По украинским стандартам я не богатый человек. Потому что у вас богатые люди намного-намного богаче, чем богатые люди в Европе", – сказал он.

Грозев заявил, что не может ответить, во сколько миллионов долларов оценивается его состояние.

"Потому что у меня есть акции в СМИ, которые оцениваются, может, в 10 миллионов – что-то вроде этого. Не очень много", – добавил расследователь.

Он подчеркнул, что свои расследования в Bellingcat финансирует самостоятельно.

"Вот я финансирую собственные расследования. Bellingcat не даст деньги на расследование, потому что у Bellingcat как фонда нет права тратить деньги на такие цели. Они могут тратить деньги на зарплату, на журналистскую работу, на обучение журналистов, но не на приобретение информации. Поэтому приходится мне финансировать. Поэтому я так счастлив, что смог инвестировать вовремя в хорошие развлекательные СМИ, которые платят мне дивиденды… И я из этих дивидендов большую часть направляю на расследования", – сказал Грозев.

Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Грозев родился в 1969 году в болгарском городе Пловдив. Окончил Американский университет в Болгарии и IMADEC University в Австрии. 

С 2000-х инвестирует в различные медиаактивы. Сейчас, как сообщается на сайте European Press Prize, он управляет радиостанциями в Нидерландах и Украине. 

С 2015 года Грозев сотрудничает с Bellingcat. Является автором ряда резонансных расследований, в основном связанных с Россией, в том числе об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального химическим веществом группы "Новичок", отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля "Новичком" в Великобритании, причастности РФ к сбитию малайзийского самолета Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. 

В 2019 году Грозев получил премию European Press Prize в сфере расследовательской журналистики за расследование об отравлении Скрипаля.

Сейчас Грозев живет в Австрии. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алеся Бацман, журналисты, Bellingcat, Христо Грозев
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