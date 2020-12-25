"Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное

Навальный: То, что я выжил в последний раз, – чистая случайность Фото: EPA

Что произошло с Навальным в августе

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия политика. Изначально основным рабочим диагнозом в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. Российские медики сначала не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества из группы "Новичок". Власти Германии осудили покушение на Навального и потребовали от России объяснений.

"Специальная лаборатория бундесвера дала однозначный ответ: Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок"... Одно можно сказать наверняка: Навальный – жертва преступления. Его хотели заставить замолчать... Сейчас есть очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только правительство России. Судьба Навального привлекла внимание всего мира. Мир будет ждать ответов", – заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Фото: EPA

Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября его выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было. Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

Расследование Bellingcat, CNN, Der Spiegel и The Insider

14 декабря расследовательская группа Bellingcat, российское издание The Insider при участии американского канала CNN и немецкого издания Der Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального.

Bellingcat в отдельном материале подробно описал методологию расследования: основой послужили данные телефонных биллингов и авиаперелетов. Откуда именно у расследователей данные биллингов, они не уточнили, но заявили, что эта информация получена из нескольких источников, а также рассказали о "черном рынке" украденных личных данных в России.

Навальный в интервью "Эху Москвы" говорил, что расследование "построено на 60% на данных авиаперелетов, которыми располагает примерно любой оперативник в стране". Он подчеркнул, что информацию проверяли не только его команда и Bellingcat.

"Мы понимали, что к этому расследованию будет много вопросов, поэтому тут очень важно, что все то же самое проверили Der Spiegel, El Pais и CNN, которые много времени потратили", – заявил он.

Расследователи сообщили, что установили личности 15 человек из Института криминалистики ФСБ, связанных с операциями по отравлению, и по меньшей мере восемь из них, включая руководителя группы, полковника Станислава Макшакова, могли участвовать в покушении на Навального.

"Участники преступной группы имеют разный бэкграунд – у кого-то медицинское образование, кто-то делал карьеру в армии, кто-то – в спецназе ФСБ, есть и специалисты по химическому оружию", – пишут авторы расследования.

Станислав Макшаков – полковник, военный ученый, ранее работавший в Государственном институте технологии органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1 (в/ч 61469). До официального прекращения российской программы химического оружия в 2017 году этот военный институт проводил исследования и разработки новых форм химоружия, в том числе нервно-паралитических агентов типа "Новичок", пишет издание.

Олег Таякин (Тарасов) – по данным расследователей, являлся старшим членом группы по отравлению Навального, который координировал действия других офицеров; работал в основном из центрального офиса на улице Академика Варги. В 2004 году он окончил Пироговскую медицинскую академию в Москве. До прихода в Институт криминалистики ФСБ работал врачом.

Алексей Александров (Фролов) – в 2006 году окончил медицинский институт в Москве и работал врачом скорой помощи, а затем военным врачом; начал служить в ФСБ в 2013 году. Александров, по всей видимости, является ключевым оперативником, причастным к двум попыткам отравления Навального в 2020 году, пишет The Insider.

Иван Осипов (Спиридонов) – врач. Расследователи выяснили, что он удалился из соцсетей в 2012 году, "видимо, именно тогда он присоединился к ФСБ".

Константин Кудрявцев (Соколов) – служил в войсковой части в Шиханах. До начала работы в Институте криминалистики ФСБ окончил Российскую академию военной химико-биологической защиты.

Алексей Кривощеков – до прихода в ФСБ в 2008 году служил в министерстве обороны.

Михаил Швец (Степанов) – официально прописан по адресу: улица Трубецкая, 116, Балашиха – это адрес Центра специальных операций ФСБ, отмечают расследователи. "Именно там, на базе ЦСН ФСБ в Балашихе, тренировался Вадим Красиков (Соколов) непосредственно перед тем, как отправился в Германию, где в августе 2019 года убил беженца Зелимхана Хангошвили. Телефонные метаданные показывают, что Швец часть своего времени проводит в лаборатории на улице Академика Варги, а часть – на базе ЦСН ФСБ", – говорится в материале.

Владимир Паняев – до прихода в Институт криминалистики ФСБ работал в пограничной службе ФСБ, затем стал соучредителем компании, занимавшейся газовым оборудованием. Он живет в одном доме с Навальным, сообщили расследователи, но после отравления его адрес регистрации был изменен на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке, 1.

Скриншот: Алексей Навальный / YouTube

Расследователи установили, что группа сотрудников ФСБ России следила за Навальным минимум с 2017 года – они сопровождали его более чем в 30 поездках из Москвы и обратно.

По данным журналистов, члены этой группы обычно путешествовали по два или три человека на разных рейсах, смешивая не только состав своей команды, но также чередуя настоящие имена и имена прикрытия, причем иногда они путешествовали под одним именем из Москвы и под вторым – обратно. Они почти никогда не летели тем же рейсом, которым летел Навальный, а летали параллельными рейсами, чаще всего – из других московских аэропортов.

В 2018 году совпадающих поездок у Навального с отравителями не было, в 2019-м была только одна. В 2017 году из всех групповых поездок членов этой команды только одна не совпадала с поездкой Навального. Они полетели в Астрахань и через два дня вернулись в Москву. Оппозиционер тоже собирался полететь туда, но из-за сильного воспаления глаз после нападения на него накануне отменил поездку.

"В 2020 году охота на Навального возобновилась в полную силу", – пишет The Insider.

Инцидент в Калининграде

"Возможно, что ранее предпринимались попытки отравить Навального, в том числе в Калининграде, всего за месяц до почти смертельного отравления "Новичком" в Сибири", – заявили в Bellingcat.

Как говорится в расследовании, 2 июля 2020 года три члена группы – Александров (Фролов), Швец и Паняев (под настоящими именами) – купили билеты в Калининград. Паняев улетел в тот же вечер, а Фролов и Швец — на следующее утро, 3 июля.

Два сотрудника гостиницы независимо друг от друга рассказали The Insider, что за день до приезда Навальных пришло "несколько людей в штатском, разговаривали с начальством, затем заходили в номера, что-то там делали и ушли". Сотрудники гостиницы решили тогда, что это спецслужбы, устанавливающие прослушку. Оба сотрудника не смогли опознать этих людей по фото.

6 июля в Калининграде Юлия Навальная почувствовала себя плохо.

"Я просто шла по улице, чувствовала себя совершенно нормально. И внезапно почувствовала себя плохо. Потом – очень плохо. Потом – так плохо, как никогда в жизни себя не чувствовала. Алексей спрашивает: "Что у тебя болит? Чем тебе помочь?" А у меня ничего не болит и я сама не понимаю, что происходит. Он принес мне воды, я пошла обратно в номер. По дороге присела на лавку и уже с трудом с нее встала. До номера еле добралась, хотя это было метров 300. Легла на кровать. Это было просто ужасно. Через час стало легче и я заснула. А утром все было совершенно нормально", – сказала она.

Фото: EPA

В это время расследователи зафиксировали всплеск телефонных звонков между сотрудниками ФСБ, а Богданов вылетел в Калининград и следующие несколько дней провел в штаб-квартире ФСБ в городе, общаясь по телефону в основном с Макшаковым, а также с химиками научного центра "Сигнал" и Институтом криминалистики. В чем была конкретная задача Богданова в этот момент – неясно, отметили в Bellingcat.

The Insider пишет, что если предположить попытку отравления и при этом доза отравляющего вещества была небольшая, пострадавший может испытывать лишь временные проблемы.

"То, что Юлия Навальная выжила и даже не потеряла сознание, еще не означает, что отравление было слабым. Согласно оценкам экспертов, отравляющие вещества типа "Новичка" могут не вызывать особых симптомов до тех пор, пока ингибирование холинэстеразы не достигает 75–80%. То есть если жертва получила дозу меньше летальной, она может испытать лишь временные моторные или дыхательные проблемы", – пишет The Insider.

Грозев в интервью "Медузе" заявил, что заметил всплеск телефонных звонков, который произошел 6 июля, и спросил у Навального, не случалось ли с ним чего-либо в этот день.

"В этот день моя жена чуть не умерла. В Калининграде", – ответил политик.

"Единственная причина, по которой мы вообще решили включить этот эпизод [об инциденте в Калининграде] в текст, – это то, что Навальный тогда, при нашем первом разговоре, еще не знал, почему я интересуюсь именно этой датой", – заявил расследователь.

При этом Грозев признал, что у команды Bellingcat нет доказательств применения химоружия против Навальной в Калининграде.





Отравление в Томске

В Новосибирск и Томск в августе 2020 года за Навальным вылетели Александров (под псевдонимом Фролов), Осипов (под псевдонимом Спиридонов) и Паняев (под своим именем), выяснили журналисты.

Александров, Осипов и Паняев. Фото: bellingcat.com

В расследовании сказано, что отравители во время этой поездки пользовались подставными телефонами и поэтому точную траекторию их движения проследить трудно. Исключением стал Александров – он два раза включил свой мобильный, и журналисты проследили, что в первый раз он находился недалеко от гостиницы в Новосибирске, где бронировала номер член команды Навального Мария Певчих, второй – в нескольких минутах езды от отеля, где находился сам Навальный, пишут журналисты.

Во время поездки все трое регулярно связывались с Макшаковым, а Макшаков – с другими членами группы, а также с директором Института криминалистики, генерал-полковником Кириллом Васильевым и замдиректора научно-технической службы ФСБ, генерал-майором Владимиром Богдановым.

В расследовании говорилось, что полученные данные не дают однозначного ответа на вопрос, каким именно образом был нанесен яд.

Таякин после отравления Навального вылетел в Горно-Алтайск, сообщают журналисты.

"Именно в Горно-Алтайск отправились также Александров, Осипов и Паняев. Судя по всему, именно там они избавлялись от вещей, на которых могли остаться следы "Новичка". 24 августа все трое вылетели из Горно-Алтайска в Москву", – говорится в расследовании.

Журналисты предполагают, что в Горно-Алтайск отправились, чтобы затем поехать в соседний Бийск, где находится Институт проблем химико-энергетических технологий – вероятно, для уничтожения предметов, на которых могли остаться следы яда.

Навального после отравления доставили в Германию. Фото: EPA

А 25 августа Кудрявцев – квалифицированный специалист по химическому оружию – вылетел из Москвы в Омск. Он пробыл в городе менее 10 часов и вернулся в Москву той же ночью. К тому моменту Навальный уже был в Германии, но его одежда оставалась в омской больнице. Журналисты предполагают, что именно за ней прилетал Кудрявцев. До сих пор власти не отвечают Навальному, куда пропала его одежда и почему ее не возвращают, отметили в The Insider.

"Я знаю, кто хотел меня убить". Что говорит об отравлении Навальный

После публикации расследования Bellingcat Навальный прямо заявил, что приказ отравить его отдавал президент РФ Владимир Путин.

"Таким образом, и это неопровержимый факт, мы имеем дело с государственной операцией. Это не ФСБшники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своими расследованиями. Это целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников-генералов в течение трех с половиной лет ведет операцию, в ходе которой они несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме главы ФСБ Бортникова. А он никогда бы не осмелился сделать это без приказа Путина", – сказал оппозиционер в ролике, опубликованном после выхода расследования.

Он назвал произошедшее "государственным терроризмом".

Навальный также рассказал, что отдел расследований его Фонда борьбы с коррупцией изучил и перепроверил расследование Bellingcat и сам "подключился нему".

"Когда я говорю "поехал", "полетел" или "позвонил", это подтверждается билетами, списком пассажиров и данными биллингов с геолокацией сотовой связи", – подчеркнул оппозиционер.

Фото: EPA

Основной причиной начала слежки за ним Навальный считает решение участвовать в выборах.

В интервью "Эху Москвы" Навальный назвал случайностью то, что он смог выжить после отравления.

"Штука в том, что то, что я выжил в последний раз – это как раз чистая случайность. Это посаженный самолет. Я должен был лететь еще два с половиной часа, и я бы гарантировано умер в этом самолете приблизительно через 45 минут. CNN, которые были участниками этого расследования, брали интервью у какого-то суперкрутого чувака-химика. И он им сказал очень важную вещь: точную дозировку невозможно сделать вне лаборатории. Это всегда в каком-то смысле русская рулетка. И очень страшно положить больше, потому что, возможно, это будем мгновенная смерть и возможное поражение окружающих. Поэтому придумано-то было все классно. Если ты его убил – он умер. А если ты не убил – то он даже ничего не понял, что со мной происходило дважды", – заявил он.

"Если бы хотели, довели бы до конца". Что говорят российские власти и СМИ

Расследование об отравлении Навального на его YouTube-канале за несколько дней набрало более 13 млн просмотров. Однако, как обратила внимание "Медуза", в первые дни российские государственные СМИ о нем практически не упоминали.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сначала расследование не комментировал, но 15 декабря отменил традиционное общение с журналистами в формате конференс-колла. Как сообщил корреспондент британской The Independent Оливер Кэрролл, Песков объяснил свое решение подготовкой к пресс-конференции Путина, запланированной на 17 декабря.

Навальный иронично отреагировал на заявление Пескова.

"Журналисты сообщают, что Песков отменил все пресс-брифинги. "Мы пока не придумали, что вам врать об истории с отравлением Навального", – сообщил пресс-секретарь президента России", – написал Навальный в Twitter.

Фото: EPA

16 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что такие новости ему "забавно читать".

"Уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, "сенсация" про "двойное" и даже "тройное" отравление Навального (оказалось, что в первый раз "отравили" его жену). Все эти "новости" забавно читать. Манера, в которой они преподносятся, говорит лишь об одном: у западных партнеров отсутствуют какие-либо этические нормы, навыки нормальной дипломатической работы, но присутствует нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов. Логика здесь такая: объявили новые "факты" касательно отравления Навального, обнаруженные германскими спецслужбами, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит – значит, виновата. Ущербность такого подхода очевидна любому вменяемому человеку", – цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Во время пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин традиционно не назвал Навального по имени или фамилии, но, комментируя вопрос о его отравлении, заявил, что к расследованию якобы причастны американские спецслужбы.

"Это не расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы это прекрасно знают и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А раз так, за ним спецслужбы должны присматривать, но это не значит, что его надо травить. Кому он нужен-то? Если уже хотели бы, довели бы до конца", – сказал он.

Фото: EPA

Путин также назвал Навального "блогером", вновь не упомянув его имя, и заявил, что Россия "готова к расследованию".

Песков во время общения с журналистами после пресс-конференции признал, что за Навальным велась слежка, сообщает "Дождь".

"Президент сказал причину, почему за ним [за Навальным] присматривают [спецслужбы]. Растущие уши специальных служб [других стран], и мы тоже неоднократно говорили, что вызывают много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти", – сказал спикер..

На уточняющий вопрос, почему тогда Навального не спасли от отравления, пресс-секретарь президента сказал: "Это не ко мне".





Звонок Кудрявцеву

Через неделю после публикации расследования Bellingcat Навальный опубликовал видео, в котором, как он утверждает, он поговорил с одним из восьми членов группы, готовившей покушение на него, Кудрявцевым от имени Максима Устинова, помощника секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Навальный рассказал, что для этого воспользовался приложением, которое меняет номер телефона.

Как пишет The Insider, Навальный звонил нескольким людям, в том числе и Кудрявцеву, утром 14 декабря, до публикации расследования. Во время разговора собеседник Навального подтвердил факт операции.

"Ну, возможно, да, если б чуть дольше летел, а не посадили бы его резко как-то и так далее, возможно, это все пошло бы не так. То есть, если бы не оперативная работа медиков, скорой помощи на посадочной полосе, и так далее", – заявил он.

Навальный спросил, на какой предмет одежды был акцент и где могла быть самая большая концентрация вещества.

"Трусы", – ответил якобы Кудрявцев.

Тогда Навальный уточнил, на какую именно часть белья нанесли яд.

"Ну, мы внутренний [шов] обработали. Ну, по крайней мере, обработка была... Внутренняя, паховая часть. Гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам… Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно, по внутренней части", – ответил он.

На вопрос, сказал ли наносить яд именно на трусы Макшаков, Кудрявцев ответил: "Да". Он отметил, что трусы были синего цвета, сейчас они "в хорошем состоянии, чистые".

Кудрявцев также рассказал об обработке штанов Навального.

"Там та же область внутренняя, возможно, и там че-то было, мы там тоже замывали. Ну это предположительно, потому что как бы контакт со штанами тоже есть, возможно, и там что-то было. Штаны тоже обработали. Они тоже чистые, все с ними нормально", – сказал он.

Кудрявцев сообщил, что в последний раз вещи Нвального видел в Омске и их оставили там. Он заявил, что вещи "обрабатывали растворами, чтобы не было следов там, ничего такого".

Кудрявцев выразил уверенность, что с одежды не могли срезать кусок ткани со следами яда, а также что отравляющего вещества не было на теле Навального.

"На теле нигде не было, на теле нигде не нашли... Его еще непосредственно у нас в больнице мыли.... Мне кажется оно впитывается быстро просто. Не оставляет, мне кажется, следов", – сказал он.

ВИДЕО

Видео: Алексей Навальный / YouTube

В Федеральной службе безопасности России заявили, что разговор Навального с якобы его отравителем является подделкой. В Совете безопасности РФ утверждают, что у Патрушева нет помощника по имени Максим Устинов.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Грозев заявил, что белье было "очень логичным выбором". Он отметил, что это могла быть либо зубная щетка, либо трусы.

"Замедленное действие не очень эффективно через зубную щетку. Вот трусы идеальны для точечного действия. Теоретически никто другой, кроме этого человека, не будет эти трусы одевать на себя. Кроме этого, исходя из сведений, которые мы получили от экспертов ОЗХО, возможно уже нанести такой слой "Новичка", который сокрыт в каком-то другом веществе, на одежду так, чтобы одежда стала пропускать это к коже только через какое-то время: когда уже температура повышается именно на этих трусах. Так что это очень удобный способ", – рассказал он.

Какие последствия расследования и собирается ли Навальный возвращаться в Россию

Навальный после публикации расследования (до выхода видео разговора с Кудрявцевым) подчеркнул, что дело не может расследоваться на международном уровне.

"Российский гражданин был отравлен другими российскими гражданами на российском самолете, пролетающем над Сибирью. Никакого международного расследования именно этого факта быть не может. Другое дело – использование химического оружия. Это факт, который действительно всех беспокоит... Россия (просто я напомню) была одной из стран-инициаторов уничтожения химического оружия... И вдруг бах! — выяснилось, что оно есть. Международное расследование в этом смысле проведено. Организация по запрещению химического оружия провела расследование и подтвердила, что химическое оружие было использовано. Но не существует же никакого международного жандарма, который может проводить это расследование. Мы собираемся делать то, что могут делать законопослушные граждане... В соответствии со статьей Уголовно-процессуального кодекса мы делаем сообщение о преступлении, которое будет отправлено и в Следственный комитет, и в ФСБ. Вы можете, конечно, смеяться здесь сколько угодно, но, собственно говоря, другой процедуры не существует", – сказал он "Эху Москвы".

Грозев в интервью "Медузе" предположил, что у группы, которая причастна к отравлению Навального, могли быть и другие цели.

"У них точно были и другие цели. В своих поездках они часто оказывались далеко от Навального: летали в Грозный, в Минеральные Воды, в Дагестан и Северную Осетию – то есть в места, где есть сепаратистские движения, боевики. И в города вроде Омска или Барнаула – мы пока не понимаем, чем они там занимались. Даже в этом году, уже после отравления Навального, группа продолжила работать: те же перелеты в Грозный, во Владикавказ. Эти же люди могут быть ответственны и за отравления других оппозиционеров – именно об этом будет мое следующее расследование", – сказал он.

Фото: EPA

Навальный заявил, что расследование не станет преградой для возвращения его в Россию.

"Это же не моя проблема. Это проблема Путина, который, очевидно, ненавидит меня и скажем так, в моем лице всех людей, которые не согласны с коррупцией, не согласны с узурпацией власти. Поэтому вот он решил всем этим людям отправить такое послание, убив меня. Но такие люди все равно остаются в России. Их много миллионов. И наверное, их станет сейчас еще больше после того, как раскрыто это преступление. Поэтому я возвращаюсь в Россию, которая моя страна, где я пользуюсь довольно большой поддержкой и очень благодарен тем людям, которые поддерживают меня. Мне есть чем заняться в моей стране", – сказал он.

На данный момент ни один правоохранительный орган ни в одной стране не расследует отравление Навального, отметили в Bellingcat.