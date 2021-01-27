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Российские силовики пришли с обысками в квартиру Навального и его жены

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального сообщили, что в его квартиру в Марьино пришли с обыском. Позже стало известно об обысках в квартире жены политика Юлии.

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Обыски проходят также в квартире жены Алексея Навального Юлии
Обыски проходят также в квартире жены Алексея Навального Юлии
Фото: Ivan Zhdanov / Twitter

В Марьино в квартиру российского оппозиционера Алексея Навального пришли с обыском. В квартире на Люблинской улице находится брат политика Олег Навальный. Об этом в Twitter сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании, мы не знаем", – написал Жданов.

Позже он добавил, что обыски проходят также в квартире жены Алексея Навального Юлии.

"У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск", – отметил Жданов.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Twitter, Москва, обыск, Олег Навальный, обыски, квартира, силовики, Иван Жданов
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