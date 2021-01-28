Суд отклонил апелляцию на арест Навального

Московский областной суд 28 января отказался удовлетворить апелляционную жалобу защитников российского оппозиционера Алексея Навального. В ней указали на ряд несоответствий действующему законодательству.

Московский областной суд 28 января отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на решение Химкинского городского суда о продлении задержания российского оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Об этом сообщил "Дождь".

Судья Муса Мусаев на заседании отметил, что адвокаты попросили отменить решение Химкинского суда, так как оно принималось с нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. В частности, нарушена тайна совещательной комнаты, а также статьи Уголовно-процессуального кодекса, на которые ссылается суд, не предусматривают заключения условно осужденного под стражу и продления его задержания на 30 дней.

Навальный во время заседания назвал решение Химкинского суда "большим нарушением закона".

"У меня есть ответ, почему все делается таким образом. Потому что в этом и была задача. Не просто беззаконие – это привычная вещь в России, – а демонстративное беззаконие для того, чтобы запугать и меня, и всех остальных. Это творят даже не судьи – они просто послушные рабы, – а те люди, которые обокрали нашу страну и обкрадывают 20 лет. И они хотят заткнуть рот всем таким, как я, в моем лице – огромному количеству людей", – заявил Навальный.

В соответствии с решением суда Навальный будет находиться под стражей до 15 февраля.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. 22 января он обжаловал решение Люблинского районного суда Москвы, сообщала "Медуза".

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.