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Олега Навального задержали на 48 часов

Олега Навального, брата российского оппозиционера Алексея Навального, а также юриста ФБК Любовь Соболь задержали как подозреваемых по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января.

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Олега Навального задержали на двое суток
Олега Навального задержали на двое суток
Фото: EPA

Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального, задержали на 48 часов. Об этом написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По его словам, Навальный задержан по 91-й статье УПК, в которой описаны основания для задержания подозреваемого. 

Жданов также опубликовал документы, из которых следует, что Навальный является подозреваемым по ст. 236 УК РФ – о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Он сообщил, что юриста ФБК Любовь Соболь также задерживают на двое суток по той же статье.

Кроме того, российские силовики задержали помощника Навального Илью Пахомова. 

27 января силовики пришли с обыском в квартиру Алексея Навального в Марьино, где находились его жена и брат. После допроса Олега Навального увезли полицейские. Также обыски провели в офисе Фонда борьбы с коррупцией, в студии "Навальный Live", дома у Любови Соболь и по другим адресам сторонников Навального.

Основанием для обысков стало уголовное дело по ст. 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения от отравления в клинике "Шарите" в Германии. Его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Теги: Россия, Алексей Навальный, арест, Олег Навальный, задержание, ФБК, акции протеста
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