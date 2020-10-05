Теперь ясно, почему Путин скрывает дочерей? Он сам готов уничтожать сестер, братьев, матерей, отцов, тещ, сватов. Судит по себе

В Хабаровске похищен сын Сергея Фургала Антон.

Похищен силовиками, которые, судя по всему, намерены обвинить его в организации протестных акций – ну ведь надо же кого-то обвинить! Проблема в том, что сейчас его не может найти никто: люди объехали все полицейские участки города – и там его нет.

Это примета новой реальности: теперь пришли и за родственниками. Начинали, конечно, тренироваться на оппозиции: Олег Навальный стал первым заложником. Затем было отравление мужа Любови Соболь. Когда-то, еще в более травоядном 2012 году, мою маму с моим шестилетним сыном сотрудники спецслужб пытались задержать прямо у трапа самолета, чтобы увезти на допрос, но в последний момент не решились.

В последнее время репрессии против родственников стали использовать в полную силу уже по отношению к "парламентской оппозиции". Зря в Думе рассчитывали отсидеться за своим иллюзорным статусом неприкосновенных. Корочки – это просто корочки, и нынешним депутатам их дает не народ, а Кремль.

На днях для борьбы с иркутским экс-губернатором от КПРФ Сергеем Левченко арестовали его сына Андрея. Теперь – сын Фургала, причем статья уже откровенно политическая.

Понятно теперь, почему [российский президент Владимир] Путин так скрывает своих дочерей? Потому что сам готов уничтожать сестер, братьев, матерей, отцов, тещ, сватов, внучатых племянников. И уверен, что все его противники поведут себя так же. Судит по себе.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора