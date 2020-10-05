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В Хабаровске задержали сына Фургала

По данным СМИ, сыну бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала Антону вменяют призывы к митингам в Хабаровске. На связь он не выходит.

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Сын Фургала успел оставить сообщение
Сын Фургала успел оставить сообщение
Фото: anton_furgal / Instagram

В Хабаровске 4 октября задержали сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антона. Об этом сообщает издание AmurMedia со ссылкой на депутата думы Хабаровска Александра Каяна.

"Мне переслали аудиосообщение, где Антон говорит: "Меня взяли". То есть буквально два слова, и все. И пока его телефон недоступен", – рассказал он.

По данным издания, Антону Фургалу вменяют совершение административного правонарушения по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествия или пикетирования.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Адвокат Андрей Демидов в комментарии "МБХ медиа" рассказал, что местонахождение Антона Фургала неизвестно.

"Неизвестно, где он сейчас находится, сторона защиты занимается его поисками. Неизвестно, за что задержали. Известно, что заявка для участия адвоката по назначению на него не давалась, поэтому мы предполагаем, что он, вероятно, не по уголовному делу задержан", – отметил он.

Сергей Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

По данным СМИ, бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков дал показания, что Фургал причастен к убийству и покушению.

После того как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала утром 9 июля, в Хабаровске начались акции протеста.

Басманный суд Москвы 10 июля арестовал задержанного губернатора на два месяца. С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

20 июля временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначили Михаила Дегтярева.

Теги: Хабаровск, задержание, акции протеста, Сергей Фургал
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