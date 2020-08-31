Водонаева: Протест в Хабаровске – это скандал в приемной у Путина

Российская ведущая и блогер Алена Водонаева в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что уважает жителей Хабаровска, которые пытаются отстоять своего губернатора Сергея Фургала, находящегося сейчас под арестом.

"Протест в Хабаровске – это для меня такой скандал в приемной у [президента РФ Владимира] Путина. То есть мы, хабаровчане, долбимся в дверь приемной Путина, а к нам выходит секретарша – [врио губернатора Хабаровского края России Михаил] Дегтярев – и разговаривает с нами. Почему у власти нет связи с народом? Почему идет такой игнор? Почему федеральные каналы это не освещают? И люди в каких-то других регионах страны не знают, что происходит в Хабаровске, потому что у них тупо нет интернета, его туда не провели. Так же, как и туалет нормальный тоже не провели. Мы лучше Украину и Америку обсудим, но у нас действительно не у всех есть комфортные туалеты. Многие люди в населенных пунктах до сих пор ходят, простите, в ямы. И вот это игнорирование Хабаровска – это для меня очень показательная ситуация", – отметил Водонаева.

Он высказала мнение, что президент не должен терять связь с реальностью и понимать, что он должен дать какой-то ответ.

"И это только пока Хабаровск проснулся. Хотя весной прошлого года, если мне не изменяет память, проснулся и Екатеринбург, который протестовал против строительства храма в сквере. То есть потихоньку народ начинает просыпаться. И мне кажется, что скоро пропагандисты с их блестящей работой все-таки где-то будут оказываться на задворках. Потому что людям уже надоело. Люди просыпаются, люди бастуют, люди говорят", – добавила Водонаева.

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Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала утром 9 июля.

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

Басманный суд Москвы 10 июля арестовал задержанного губернатора на два месяца. С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

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