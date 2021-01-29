"На "прикольный" митинг звали ребятню: "Детки, приходите прогонять гэбню". Слепаков написал стихотворение о протестах в РФ

Новое стихотворение российского шоумена и певца Семена Слепакова о протестах в РФ называется "Стих про добро".

Российский шоумен и певец Семен Слепаков опубликовал в Instagram свое стихотворение, посвященное прошедшим в России акциям протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального.

Стих про добро

Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер АМР.

Путинского прихвостня,

Снявши со столба,

Сапогами п...здила

Добрая толпа.

И за либеральи

Ценности свои

По ...балу дали

Парню из ГАИ.

На "прикольный" митинг

Звали ребятню:

"Детки, приходите

Прогонять гэбню!"

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Крыли всех х…ями,

Кто добра был чужд,

Мол, сгноим вас в яме

Ради добрых нужд!

Будет вам наука,

Мы не Лев Толстой!

На дороге, сука,

У добра не стой!

Жопою на вилы

Зло надеть пора!

Есть на это силы,

Братцы, у добра!..

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Правозащитники сообщают о более 4 тыс. задержанных.

28 января суд отклонил апелляцию на арест Навального.