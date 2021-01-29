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"На "прикольный" митинг звали ребятню: "Детки, приходите прогонять гэбню". Слепаков написал стихотворение о протестах в РФ

Новое стихотворение российского шоумена и певца Семена Слепакова о протестах в РФ называется "Стих про добро".

Слепаков: Путинского прихвостня, снявши со столба, сапогами п...здила добрая толпа
Слепаков: Путинского прихвостня, снявши со столба, сапогами п...здила добрая толпа
Фото: slepakovsemyon / Instagram

Российский шоумен и певец Семен Слепаков опубликовал в Instagram свое стихотворение, посвященное прошедшим в России акциям протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального.

Стих про добро

Добрые блюстители
Легитимных мер
Глаз сожгли водителю
За номер АМР.

Путинского прихвостня,
Снявши со столба,
Сапогами п...здила
Добрая толпа.

И за либеральи
Ценности свои
По ...балу дали
Парню из ГАИ.

На "прикольный" митинг
Звали ребятню:
"Детки, приходите
Прогонять гэбню!"

Это будет весело!
Это будет класс!
Может, даже месиво
Сделают из вас!..

Крыли всех х…ями,
Кто добра был чужд,
Мол, сгноим вас в яме
Ради добрых нужд!

Будет вам наука,
Мы не Лев Толстой!
На дороге, сука,
У добра не стой!

Жопою на вилы
Зло надеть пора!
Есть на это силы,
Братцы, у добра!..

Так со злом сражалось
Милое добро,
Позабыв про жалость,
Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,
И во вкус вошло
Так, что незаметно
Стало злей, чем зло.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Правозащитники сообщают о более 4 тыс. задержанных.

28 января суд отклонил апелляцию на арест Навального.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Семен Слепаков, акции протеста
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