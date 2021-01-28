Блинкен не исключает мер против РФ из-за Навального

США глубоко обеспокоены ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который арестован в РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает принятия мер против России в связи с ситуацией с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального, но пока в Госдепе хотят проанализировать ситуацию. Об этом он сказал 27 января во время пресс-конференции, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Мы, как вы знаете, уже выразили нашу глубокую обеспокоенность отношением к Навальному, в частности и в целом ситуацией с правами человека в России... По всем направлениям, как сказал президент, мы рассматриваем все действия, которые вызывают у нас глубокую озабоченность, включая обращение с господином Навальным и, в частности, очевидное использование химического оружия при попытке его убийства", – сказал госсекретарь.

По его словам, он не хочет "забегать вперед".

"Но, как я уже сказал, мы глубоко обеспокоены безопасностью Навального. И что еще важнее, его голос – это голос многих россиян, и он должен быть услышан, а не заглушен", – сказал глава Госдепа.

На вопрос, не исключает ли он принятия каких-либо мер, если Навальному "причинят вред", Блинкен ответил: "Ничего не исключаю. Но мы хотим завершить полный анализ [ситуации], а потом продолжим".

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.