МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"ФСБ ездит по стране и следит, чтобы западные спецслужбы никого не убили, но каждый раз про...бывается". В соцсетях обсуждают расследование Bellingcat о причастности ФСБ к убийству трех человек

Расследовательская группа Bellingcat в сотрудничестве с российским изданием The Insider и немецким Der Spiegel обнаружила факты, которые могут указывать на причастность сотрудников ФСБ (в том числе вероятных участников отравления российского оппозиционера Алексея Навального) к убийству как минимум трех человек.

ФСБ может быть причастна к убийству трех общественных деятелей в России, выяснила расследовательская группа Bellingcat

Фото: depositphotos.com

27 января расследовательская группа Bellingcat опубликовала материал о возможной причастности к убийствам трех российских граждан сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которые, вероятно, участвовали в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Речь идет о журналисте Тимуре Куашеве, политике Никите Исаеве и активисте Руслане Магомедрагимове. По данным Bellingcat, в убийствах могли быть замешаны трое сотрудников ФСБ, которые фигурировали в расследовании об отравлении Навального: Константин Кудрявцев (именно с ним впоследствии говорил Навальный, представившись помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева), Иван Осипов и Алексей Александров. Осипов (слева) и Александров. Фото: bellingcat.com

"ГОРДОН" приводит подборку мнений о новом расследовании Bellingcat. *** Bellingcat и The Insider доказали, причастность сотрудников ФСБ, отравивших Навального, к убийству трёх человек. Обыски у политических активистов и журналистов. Десятки уголовных дел, аресты, задержания. Кто там шутил, что у 2021 и 1937 один календарь? И не только календарь — Сталингулаг (@StalinGulag) January 27, 2021 *** Пользователь Dave Frenkel отмечает, что погибшие не были известны широкой публике, но тем не менее, вероятно, стали жертвами ФСБ. Может и не бомба, но все же теперь это доказанный факт — группа из ФСБ ездит по стране и убивает людей. Обычных людей, не каких-то опасных террористов или лидеров оппозиции, а в целом никому особо не известных активистов https://t.co/DvZ3AmXfLF — Dave Frenkel (@merr1k) January 27, 2021 *** С удивлением наблюдаю за тем, что новое расследование про убийц из ФСБ не очень обсуждается. А ведь из него следует оч важный и неутешительный вывод: если они тратят средства и ресурсы на нейтрализацию людей не из «первой когорты» несогласных, значит они могут заняться каждым. — Otari Zaharovich (@OtarikCom) January 27, 2021 *** Песков завтра: Нам ничего не известно об этих гражданах. — Инешкипаз (@ineshkipaz) January 27, 2021 *** Вообще удивительный день. Менты по беспределу обыскивают ВООБЩЕ ВСЕХ ПОДРЯД, параллельно выходит расследование про то, что ФСБ может убить РАНДОМНО КОГО УГОДНО. — так называемый наки (@michaelnacke) January 27, 2021 *** Навальный, отравлен в самолете, Быков отравлен в самолете, Политковская отравлена в самолете. Исаев отравлен в поезде. Это почерк ФСБ. — АннаРудакова (@helgaanna10) January 27, 2021 *** Вообще, получается два варианта. Либо эта группа ФСБ ездит по стране и следит, чтобы западные спецслужбы никого не убили, НО КАЖДЫЙ РАЗ ПРОЕБЫВАЕТСЯ, либо одно из двух — Dave Frenkel (@merr1k) January 27, 2021 *** Просто из головы не выходит, если вдруг чем-то лично не понравиться Путину или Патрушеву, то к тебе приедут фсб-шники и убьют, у все подумают, что у тебя сердечный приступ в 30. — хурас * лхе * (@limongarbage) January 27, 2021

Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора