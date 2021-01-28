Лукашенко назвал Навального "немецким протестуном"

Александр Лукашенко, комментируя акции протеста в России против ареста российского оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Беларусь предупреждала власти РФ о готовящемся "раскачивании" ситуации.

Александр Лукашенко во время совещания 28 января, комментируя акции протеста в РФ, назвал российского оппозиционера Алексея Навального "немецким протестуном". Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно еще в первой половине прошлого года уловили направление действий из-за рубежа против нас, и вы это помните, я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Мы приводили множество фактов… Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна – это только начало", – утверждает Лукашенко.

По его мнению, ситуацию в России будут раскачивать "в долгую".

"Отличие между белорусскими событиями и российскими – вот увидите – их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать в долгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно. Все делают, как у нас, за исключением [того, что] игра будет в долгую, до думских выборов. Это будет первая репетиция. Получится – не получится. А после думских выборов будет еще моднее. Они умеют играть в долгую. Это не пацаны. Мы это видели, по линии спецслужб, и МВД, и КГБ знают. Мы постоянно информировали россиян. Мы видели, что это все готовят для России", – сказал Лукашенко.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Правозащитники сообщают о более 4 тыс. задержанных.

Сегодня суд отклонил апелляцию на арест Навального.