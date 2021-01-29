Брата Навального и его соратников отправили под домашний арест

Для брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией суд избрал меру пресечения – до конца марта их посадили под домашний арест.

Тверской районный суд Москвы 29 января отправил под домашний арест до 23 марта брата российского оппозиционного политика Алексея Навального Олега. Об этом сообщила "Медиазона"

По информации издания, для соратников Навального – сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, участницы российской панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной – избрали такую же меру пресечения.

Соратников Навального обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге, который состоялся 23 января. Домашний арест – максимально строгая мера пресечения, предусмотренная Уголовным кодексом РФ по статье, по которой рассматривали дело в суде, отметила "Медиазона".

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после лечения в клинике "Шарите" от отравления. Его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. 22 января он обжаловал это решение, но суд отклонил апелляцию на арест Навального.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 4 тыс. человек, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

27 января арестовали брата Навального Олега, юриста ФБК Любовь Соболь и других соратников оппозиционера.

Команда Навального анонсировала на 31 января новые акции протеста.