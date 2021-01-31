В России начались акции в поддержку Навального. Первые митинги прошли на Дальнем Востоке

В российских городах Хабаровск и Владивосток начались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. К 9.00 31 января задержали уже 145 человек.

В России в городах Дальнего Востока начались запланированные на 31 января акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Акции, в частности, проходят в Хабаровске и Владивостоке.

Местное издание DVhab.ru сообщает, что в Хабаровске на акцию пришли несколько десятков человек, которые водили хороводы в центре города. Управление министерства внутренних дел РФ по Хабаровскому краю уточняет, что на акции было 58 человек, 13 задержали.

Во Владивостоке несколько десятков человек собрались на акцию в центре города и провели там около полутора часов, пишет VL.ru. Полицейские задерживали их, сажали в муниципальные автобусы и увозили. Митингующие водили хороводы и скандировали "Путин – вор". По данным "ОВД-Инфо", там были задержаны 76 человек.

ВИДЕО

Видео: newsvlru / YouTube

Шествие также пошло в Иркутске, сообщает штаб Навального в Twitter.

И часть людей в Иркутске всё-таки смогли пойти шествием по городу! pic.twitter.com/08pOUKB5w5 — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

Всего, по данным "ОВД-Инфо", к 9.00 31 января на акциях в России задержали уже 145 человек.

На 31 января по всей России анонсированы новые акции протеста в поддержку Навального. Ожидается, что они пройдут в 60 городах.

Предыдущие акции прошли 23 января. В штабе Навального заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.