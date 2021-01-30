Пресс‑секретаря Навального задержали в спецприемнике по делу о нарушении карантина

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш задержали в спецприемнике, ее подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, у которой сегодня заканчиваются девять суток ареста, задержали по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом в Twitter сообщила ее адвокат Вероника Полякова вечером 30 января.

Савеловский суд Москвы 22 января отправил Ярмыш под арест из-за призывов участвовать в акции протеста в поддержку Навального 23 января.

Дело по ч.1 ст.236 УК передано сегодня в Следственный комитет РФ! — Advocat_Polyakova (@AdvocatPolyako1) January 30, 2021

Материалы "санитарного дела" передали из МВД в Следственный комитет РФ.

В комментарии "Медиазоне" защитница указала, арест Ярмыш истек сегодня в 23.00. За полчаса до этого ее задержали прямо в спецприемнике как подозреваемую по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Ранее подозреваемыми по этому делу стали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, продюсер "Навальный LIVE" Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и брат Навального Олег Навальный. Их всех Тверской суд Москвы отправил под домашний арест.