"Не сломаться может не каждый". Климкин высказался о президентстве Байдена

Президент США Джо Байден в свое время потерял трех близких людей и не сломался, подчеркнул экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Климкин (на фото): У Байдена есть ценности и он готов их защищать Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден является человеком со своей историей побед. Об этом 20 января написал в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У него есть своя история побед и потерь – потерять жену и дочь в автокатастрофе, а потом сына – и не сломаться. Согласитесь, это может далеко не каждый. Этот мир требует сильных людей и сильных лидеров", – отметил дипломат.

Он выразил веру в то, что у Байдена "есть ценности и он готов их защищать".

"Пропетлять или создать очередную имитацию, как у нас очень любят, с ним точно не удастся. Команда тоже очень достойная. Именно поэтому у нас есть шанс построить во время каденции Байдена настоящее доверительное партнерство с США и основу для союзнических отношений. Этот шанс точно нельзя упустить – он может быть последним для нашей страны", – считает Климкин.

20 января в США прошла инаугурация Байдена, за ней "ГОРДОН" следил в режиме онлайн.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.

В 1972 году первая жена Байдена Нелия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Два его сына, Бо и Хантер, выжили, но старший, Бо, получил серьезные повреждения. В 2015 году Бо Байден скончался от опухоли головного мозга.