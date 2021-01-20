Байден стал президентом США, боевики передадут Украине пленных, "британский" штамм коронавируса уже в 60 странах. Главное за день

Байден вступил в должность президента США

Сегодня прошла инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. В своей инаугурационной речи он пообещал быть "президентом для всех американцев", включая тех, кто не поддержал его кампанию, восстановить "связи и союзы" с другими странами, а также объявил минуту молчания в память обо всех погибших из-за пандемии коронавируса.

В должность вице-президента США вступила Камала Харрис. Она стала первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на этом посту.



Предшественник Байдена Дональд Трамп не пришел на церемонию. Он покинул Белый дом утром и к началу инаугурации был уже в своей резиденции во Флориде. Однако он сохранил традицию, которую начал в 1989 году президент Рональд Рейган, оставив своему преемнику записку в Овальном кабинете. Накануне инаугурации Трамп помиловал более 70 человек, в том числе своего бывшего советника Стива Бэннона.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в улучшении украинско-американских отношений после инаугурации нового президента США.

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Кабмин Украины утвердил новую тарифную сетку для бюджетников

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