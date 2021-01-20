Байден стал президентом США, боевики передадут Украине пленных, "британский" штамм коронавируса уже в 60 странах. Главное за день

Байден вступил в должность президента США
Сегодня прошла инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. В своей инаугурационной речи он пообещал быть "президентом для всех американцев", включая тех, кто не поддержал его кампанию, восстановить "связи и союзы" с другими странами, а также объявил минуту молчания в память обо всех погибших из-за пандемии коронавируса.
В должность вице-президента США вступила Камала Харрис. Она стала первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на этом посту.
Предшественник Байдена Дональд Трамп не пришел на церемонию. Он покинул Белый дом утром и к началу инаугурации был уже в своей резиденции во Флориде. Однако он сохранил традицию, которую начал в 1989 году президент Рональд Рейган, оставив своему преемнику записку в Овальном кабинете. Накануне инаугурации Трамп помиловал более 70 человек, в том числе своего бывшего советника Стива Бэннона.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в улучшении украинско-американских отношений после инаугурации нового президента США.
Боевики ОРДЛО в ближайшие дни передадут Украине пленных
Пророссийские боевики готовятся передать Украине девять удерживаемых лиц 20-го или 21 января, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова назвали посредником в передаче народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг "является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе" и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.
Иран готов вернуться к ядерной сделке
Президент Ирана Хасан Рухани сегодня призвал новую администрацию США вернуться к ядерному соглашению 2015 года и выразил готовность выполнить свои обязательства по нему.
"Британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах
За последнюю неделю "британский" штамм коронавируса обнаружили еще в 10 странах, их общее количество выросло до 60. Кроме того, в 23 странах нашли штамм, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике.
Общее число случаев COVID-19 в мире превысило 96 млн.
В то же время, согласно результатам социсследования группы "Рейтинг", поддержка бесплатной вакцинации против коронавируса среди украинцев упала до 43%. В ноябре бесплатные прививки поддерживали 55%.
Кабмин Украины утвердил новую тарифную сетку для бюджетников
Оклад учителей в 2021 году вырастет на 28,5%, медиков – на 30%. Кроме того, в 2021 году проведут индексацию пенсий.