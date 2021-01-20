Джо Байден вступил в должность президента США

Джо Байден стал президентом Соединенных Штатов Америки. Инаугурацию транслировал Комитет инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис в Youtube.
Джо Байден приведен к присяге главным судьей Верховного суда Джоном Робертсом. Он официально стал 46-м президентом США.
Joe Biden is the President of the United States.#InaugurationDay pic.twitter.com/eoHJWPgzsA— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021
Приняв присягу, Байден сказал, что день инаугурации был праздником демократии и что "воля народа была услышана". Он назвал сегодняшний день "днем Америки".
"Америка была заново испытана, и Америка приняла вызов. Сегодня мы празднуем победу не кандидата, а дела – дела демократии. Воля народа была услышана, и воля народа была учтена", – сказал он.
По его словам, трудности, с которыми в настоящее время сталкивается страна, имеют историческое значение, и немногие американцы застали "время более трудное, чем время, в котором мы живем сейчас". Он отметил, что страна переживает "зиму опасности" и подчеркнул, что из-за пандемии погибло больше жизней, чем во время Второй мировой войны.
Он также заявил о важности объединения страны. "Сегодня, в этот январский день, вся моя душа находится в том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию" – сказал он. В числе врагов, против которых должна объединиться Америка, он назвал гнев, негодование и ненависть, экстремизм, беззаконие, насилие, болезни, безработица и безнадежность.
В своем обращении Байден поблагодарил своих предшественников "от обеих партий" и пообещал быть "президентом для всех американцев", включая тех, кто не поддержал его кампанию. "Я буду бороться за тех, кто не поддержал меня, так же как и за тех, кто поддержал", – пообещал политик.
Он призвал начать все сначала, поскольку страна переживает "исторический момент кризиса и проблем" и объявил минуту молчания в память обо всех погибших из-за пандемии коронавируса.
Байден также пообещал отказаться от изоляционистской политики. "Вот мое послание тем, кто находится за пределами наших границ. Мы восстановим наши союзы и снова будем взаимодействовать с миром", – пообещал он.
3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.
Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.
Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".
Джо Байден –15-й вице-президент, впоследствии ставший президентом. Он трижды пытался стать президентом США.