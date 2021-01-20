Джо Байден вступил в должность президента США

В своей инаугурационной речи Джо Байден пообещал быть "президентом для всех американцев", включая тех, кто не поддержал его кампанию.

Джо Байден стал президентом Соединенных Штатов Америки. Инаугурацию транслировал Комитет инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис в Youtube.

Джо Байден приведен к присяге главным судьей Верховного суда Джоном Робертсом. Он официально стал 46-м президентом США.

Joe Biden is the President of the United States.#InaugurationDay pic.twitter.com/eoHJWPgzsA — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021

Приняв присягу, Байден сказал, что день инаугурации был праздником демократии и что "воля народа была услышана". Он назвал сегодняшний день "днем Америки".

"Америка была заново испытана, и Америка приняла вызов. Сегодня мы празднуем победу не кандидата, а дела – дела демократии. Воля народа была услышана, и воля народа была учтена", – сказал он.

По его словам, трудности, с которыми в настоящее время сталкивается страна, имеют историческое значение, и немногие американцы застали "время более трудное, чем время, в котором мы живем сейчас". Он отметил, что страна переживает "зиму опасности" и подчеркнул, что из-за пандемии погибло больше жизней, чем во время Второй мировой войны.

Он также заявил о важности объединения страны. "Сегодня, в этот январский день, вся моя душа находится в том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию" – сказал он. В числе врагов, против которых должна объединиться Америка, он назвал гнев, негодование и ненависть, экстремизм, беззаконие, насилие, болезни, безработица и безнадежность.

В своем обращении Байден поблагодарил своих предшественников "от обеих партий" и пообещал быть "президентом для всех американцев", включая тех, кто не поддержал его кампанию. "Я буду бороться за тех, кто не поддержал меня, так же как и за тех, кто поддержал", – пообещал политик.

Он призвал начать все сначала, поскольку страна переживает "исторический момент кризиса и проблем" и объявил минуту молчания в память обо всех погибших из-за пандемии коронавируса.

Байден также пообещал отказаться от изоляционистской политики. "Вот мое послание тем, кто находится за пределами наших границ. Мы восстановим наши союзы и снова будем взаимодействовать с миром", – пообещал он.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Джо Байден –15-й вице-президент, впоследствии ставший президентом. Он трижды пытался стать президентом США.