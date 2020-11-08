Джо Байден. Президент США с третьей попытки. Интересные факты из его жизни

Инаугурация Джо Байдена должна состояться 20 января 2021 года. Он возглавит США на четыре года, до 2024-го включительно Фото: ЕРА

Что произошло

46-м президентом США станет кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. Несмотря на то, что официальный подсчет голосов в разных штатах еще продолжается, Байден уже набрал больше необходимого для победы минимума в виде 270 голосов выборщиков.

Основной соперник демократа по избирательной гонке – действующий президент Дональд Трамп – остался далеко позади с 214 голосами членов коллегии выборщиков. И пока Трамп грозится подать в суды и добиться "честного подсчета голосов", Байден принимает поздравления от лидеров других стран, например: от канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского.

Справка "ГОРДОН". Президентские выборы в США 2020 года побили несколько рекордов. Во-первых, явка избирателей стала рекордной за последние 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Во-вторых, Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет, станет самым пожилым президентом в истории США. В-третьих, впервые за последние 28 лет президент США не переизбирается на второй срок (до Трампа последним таким президентом стал Джордж Буш – старший, которого после первой президентской каденции победил в 1992 году Билл Клинтон).

"ГОРДОН" собрал самые интересные факты из личной жизни и политической карьеры Джо Байдена, который после инаугурации 20 января 2021-го возглавит Соединенные Штаты на четыре года.

7 ноября 2020 года, США, штат Делавэр. Победитель президентской гонки Джо Байден с супругой Джилл выступает перед своими сторонниками и говорит, что станет президентом всех американцев – и тех, кто проголосовал за него, и тех, кто отдал голоса за его соперника Дональда Трампа. Фото: ЕРА

Интересные факты из биографии победителя

Факт №1. Байден трижды пытался стать президентом США. Впервые ­он баллотировался на высший пост в государстве больше 30 лет назад – на выборах 1988 года. Какое-то время молодой сенатор Байден даже лидировал среди кандидатов от Демократической партии по объему собранных спонсорских средств, но прогремели скандалы, поставившие крест на его президентских амбициях.

Байдена уличили во вранье и плагиате. Во время избирательной кампании он уверял, что был лучшим выпускником школы, университета и юридического колледжа. Журналисты опровергли его слова, добыв результаты успеваемости Байдена во время учебы, там были плохие отметки. Вдобавок кандидата-демократа уличили в плагиате: во время одного из своих выступлений он много чего "позаимствовал" из речи лидера британских лейбористов Нила Киннока. После двух этих скандалов Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, заявив, что его задавила "гипертрофированная тень прошлых ошибок".

Середина 1970-х. Сенатор Джо Байден и президент США Джимми Картер. Фото: biden.senate.gov

Спустя 20 лет сенатор Байден во второй раз вступает в президентскую гонку, но вновь снимает свою кандидатуру, когда в январе 2008 года набирает меньше всего голосов кандидатов от Демократической партии. В том году президентские выборы выиграл Барак Обама, которого Байден называл "умным, симпатичным и чистеньким афроамериканским парнем". Это не помешало Обаме выбрать Байдена как своего вице-президента. Политик занимал этот пост восемь лет подряд – с 2009-го по 2017-й.

Третья попытка стать президентом оказалась для Байдена удачной.

Факт №2. До того как стать вице-президентом, Байден почти 36 лет – с 1973-го по 2009-й – был сенатором от штата Делавэр. Причем избрался в 30 лет – минимальном возрасте в США для того, чтобы стать сенатором. Байден был шестым самым молодым сенатором в истории Северной Америки.

В 1974 году авторитетный журнал Time включил молодого сенатора Байдена в число "200 лиц будущего, которые будут делать историю". Однако политическая карьера Байдена могла прерваться на взлете. В 1972 году в автокатастрофе гибнут первая жена Байдена Нелия и их годовалая дочь Наоми, два малолетних сына – Джозеф и Хантер – чудом выжили, но получили тяжелые травмы. Только-только избранный молодой сенатор Байден сутки напролет проводит в больнице с сыновьями и отказывается от дальнейшего участия в политике. Тогдашний глава Демократической партии Майкл Менсфил все же убеждает его принять присягу сенатора. Церемония прошла прямо в больничной палате, где лежали сыновья Байдена.

Дети Байдена от первого брака Джозеф, Наоми и Хантер. Фото: buildbackbetter.com

Байдену предстояло пережить смерть еще одного своего ребенка. В 2015-м от рака мозга скончался его старший сын – генеральный прокурор штата Делавэр 46-летний Джозеф Байден. У политика осталось двое детей – сын Хантер и дочь от второго брака Эшли. Кроме того, у политика есть пять внуков.

Факт №3. Байден родился в католической семье выходцев из Ирландии, он старший среди четырех детей, его отец продавал автомобили. В детстве Байден сильно заикался, но, по собственным словам, поборол этот дефект речи, громко декламируя ирландскую поэзию.

Факт №4. В 1988 году Байдену диагностировали аневризм двух сосудов головного мозга, его госпитализировали в критическом состоянии и срочно провели операцию. Он смог вернуться к работе в Сенате лишь спустя семь месяцев.

Факт №5. Байку о знакомстве с советским генсеком Леонидом Брежневым запустил сам Байден еще в 2007 году во время праймериз в Демократической партии. Соответствующий фактчекинг провела газета The Washington Post. Оказалось, что во время спора со своим соперником по партии Биллом Ричардсоном по поводу того, у кого больше опыта в международной политике, Байден похвастался, что руководил американской делегацией, обсуждавшей с советским генсеком условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Газета проверила высказывание сенатора и установила, что он, мягко говоря, выдумал эту историю.

Вторая половина 1970-х, Байден со второй супругой – преподавательницей английского языка Джилл Джейкобс. У пары есть общая дочь Эшли. Фото: biden.senate.gov

Байден и Украина

С Украиной победителя президентской гонки много чего связывает, причем как положительного, так и негативного. Байден курировал украинское направление в администрации Обамы с 2014 года и не единожды прилетал в Киев с рабочим визитом.

В декабре 2015 года, выступая с трибуны Верховной Рады в Киеве, Байден резко осудил аннексию Крыма Россией и выступил за введение жестких санкций против Кремля.

"В XXI веке мы не можем позволять странам насильственно изменять границы. Это базовые правила. И если мы отступим от них, мы об этом пожалеем. Россия нарушила эти базовые правила и продолжает их нарушать. Сегодня Россия оккупировала суверенную украинскую территорию. Позвольте мне быть предельно четким: США не признают и никогда не признают российские попытки аннексировать Крым. Именно так просто это и стоит понимать: этому нет никаких оправданий", – говорил Байден.

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Декабрь 2015 года, Киев, Верховная Рада Украины, выступление вице-президента США Джо Байдена. Видео: Інформаційне управління Верховної Ради України / YouTube

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США в размере $1 млрд он требовал от президента Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка уволить генпрокурора Виктора Шокина.

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Поэтому я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12–13 раз и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще $1 млрд кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали", – рассказывал Байден.

"И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – вспоминал бывший вице-президент США.

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Видео: Телеканал ZIK / YouTube

Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и было связано с тем, что он открыл уголовное производство в отношении украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. В совете директоров этой компании числился сын Байдена Хантер.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе Хантер Байден, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко говорил, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Байдена или его сына Хантера.

К слову, в день официального объявления об участии Байдена в избирательной кампании Хантер вышел из состава совета директоров Burisma.

С сыном Хантером Байденом. Фото: ЕРА

В октябре 2019-го в ходе теледебатов с Трампом Байден заявил, что не видит конфликта интересов между его работой на государственной службе и включением его сына Хантера в состав правления газодобывающей компании Burisma. "Мой сын не совершал ничего предосудительного. Я не совершал ничего предосудительного. Не было никакого конфликта интересов. Мой сын самостоятельно принял решение [работать в Украине], я горжусь выбором, который он сделал", – подчеркивал Байден.

В октябре 2020-го, по время предвыборной кампании, Байден в случае победы на президентских выборах обещал предоставить Украине летальное оружие, а также помощь в борьбе с коррупцией.