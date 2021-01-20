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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сегодня вечером или завтра утром боевики "ЛДНР" передадут Украине девять пленников – Денисова

Незаконные вооруженные формирования России в Луганске готовят к передаче Киеву троих удерживаемых лиц, в Донецке – шестерых, сказала омбудсмен Украины Людмила Денисова.

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Денисова не назвала фамилии лиц, которых выдадут боевики
Денисова не назвала фамилии лиц, которых выдадут боевики
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Пророссийские боевики готовятся передать Украине девять удерживаемых лиц. Об этом уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова рассказала во время визита на контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" на брифинге, который транслировался на ее странице в Facebook.

"На сегодняшний день обсуждается, что будет передача незаконно удерживаемых [лиц] посреднику именно так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Нам известно, что в СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, приводят в опрятный вид. Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут через маршрут Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев", – сказала Денисова.

Фамилии удерживаемых лиц она не смогла назвать.

"Как только они будут переданы, будут фамилии и понятен статус. Я думаю, что будут передавать только граждан Украины", – добавила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/698163997728931/

Представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова заявили о готовности оккупантов передать Украине группу удерживаемых лиц. Посредником они назвали кума президента РФ Владимира Путина – народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент страны Леонид Кравчук ответил, что расценивает это заявление как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта. Делегация Украины в ТКГ рассматривает заявление боевиков как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров, подчеркнул он. 

Спикер украинской делегации Алексей Арестович сообщил, что украинские спецслужбы проверят лиц, которых боевики выдадут Киеву. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Людмила Денисова, ДНР, ЛНР, ЛДНР, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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