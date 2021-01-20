Трамп в последний день каденции помиловал более 70 человек, в том числе своего бывшего советника Бэннона

Президент США Дональд Трамп полностью помиловал Стива Бэннона, который в 2016 году возглавлял его избирательную кампанию, а затем был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности.

Бэннона и еще трех человек задержали 20 августа 2020 года, их обвинили в хищении пожертвований, собранных на строительство стены на границе с Мексикой Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп в последний день своей каденции помиловал 73 человека и смягчил наказание еще для 70. Об этом пресс-служба Белого дома сообщила 20 января.

Среди других помилование получил бывший советник Трампа Стивен Бэннон.

"Президент Трамп даровал полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры предъявили мистеру Бэннону обвинение в мошенничестве, связанном с его участием в политическом проекте. Мистер Бэннон был важным лидером консервативного движения и известным своей политической проницательностью", – говорится в релизе.

Бэннона и еще трех человек, которые, по данным минюста США, причастны к хищению пожертвований, собранных на строительство стены на границе с Мексикой, задержали 20 августа 2020 года. Их обвинили в хищениях сотен тысяч долларов, которые были пожертвованы на строительство стены на границе США и Мексики. Всего в рамках кампании We Build The Wall ("Мы строим стену") было собрано более $25 млн.

По данным CNN, Трамп решил помиловать Бэннона в последнюю ночь пребывания в Белом доме "после долгих раздумий". В последние месяцы отношения Трампа и его экс-советника улучшились – Бэннон помогал главе Белого дома в продвижении конспирологических теорий, касающихся выборов в США, отмечает телеканал.

В 2016 году Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа, а после его победы был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. Бэннон был отстранен от должности главного стратегического советника президента США в августе 2017 года.