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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих интересах – контактная группа

Россия передаст куму президента РФ, народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку девять удерживаемых лиц. Их планируют завезти в Украину через Беларусь. Были ли эти люди верифицированы в списках на освобождение – неизвестно. Об этом заявили в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

РФ планирует передать удерживаемых лиц Медведчуку (справа)
РФ планирует передать удерживаемых лиц Медведчуку (справа)
Фото: EPA

Российская Федерация и народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор  Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах. Об этом 20 января заявила пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Заявление опубликовано в Telegram.

"С этой целью они планируют завезти в Украину через Беларусь из России нескольких лиц (предварительно девять человек), которые содержались на временно оккупированной территории Украины. Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на освобождение, которые обсуждались в рамках трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти люди – пока неизвестно", – отметили в сообщении.

В ТКГ считают, что такая активность РФ и ее попытки использовать Медведчука являются демонстративным шагом. Руководство России пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в нормандской формате, снижая значение усилий Германии, Франции и ОБСЕ.

"Предварительно известно, что этих девять человек вывезли с оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь отдать Медведчуку. Согласно государственным процедурам, этих людей после пересечения границы Украины придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку специальных служб. Фактически Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры увольнения через площадку ТКГ", – подчеркнули в контактной группе.

Такой подход в украинской делегации назвали "глубоко аморальной попыткой использовать судьбы людей".

Пророссийские боевики готовятся передать Украине девять удерживаемых лиц 20-го или 21 января, об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова назвали посредником в передаче Медведчука.

МИД Украины заявил, что решение передать пленных Меведчуку нивелирует роль ОБСЕ в вопросе освобождения удерживаемых лиц. В министерстве назвали этот шаг РФ ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых лиц.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.

Теги: Россия, Германия, Украина, Виктор Медведчук, Беларусь, ОБСЕ, МИД Украины, Людмила Денисова, ДНР, война в Украине, Российская Федерация, обмен удерживаемыми лицами, обсервация, ТКГ
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