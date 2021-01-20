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Рухани: Трамп мертв, но ядерная сделка жива

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что приветствует "конец эпохи тирана" – 45-го президента США Дональда Трампа.

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Рухани ожидает действий по возобновлению ядерной сделки от США
Рухани ожидает действий по возобновлению ядерной сделки от США
Фото: EPA

Президент Ирана Хасан Рухани cегодня призвал новую администрацию США вернуться к ядерному соглашению 2015 года и выразил готовность выполнить свои обязательства по нему. Об этом сообщает МИД Ирана.

По выражению Рухани, мяч сейчас находится на американской стороне. Если Вашингтон вернется к ядерной сделке с Ираном 2015 года, Иран также полностью выполнит свои обязательства по пакту, пообещал глава государства. 

"Сегодня мы ожидаем, что новая администрация США вернется к верховенству закона, возьмет на себя обязательства и в следующие четыре года удалит все черные пятна предыдущих четырех лет. Если они вернутся к закону честно и продемонстрируют свою честность на практике, мы выполним свои обязательства", – сказал он.

По словам Рухани, наступил "конец эпохи тирана, который за свой четырехлетний срок не сделал ничего для своего народа и мира, кроме угнетения и тирании". "Трамп мертв, но ядерная сделка еще жива", – заявил президент Ирана.

Новый президент США Джо Байден называл выход из США из ядерной сделки ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия. Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. 

В августе Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу в ноябре.

В ответ в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. В сентябре 2019 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки.

Госсекретарь США Майк Помпео в сентябре 2020 года объявил вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия. В январе 2021 года США ввели дополнительные санкции против Ирана, на которые Иран ответил своими

Теги: Иран, Джо Байден, Хасан Рухани, Дональд Трамп, ядерная сделка
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