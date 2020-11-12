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Иранские запасы урана в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой – доклад МАГАТЭ

На 2 ноября запасы ядерного топлива в Иране превышали 2,4 тыс. кг, в то время, как по условиям ядерной сделки они должны были сохраняться на уровне 200 кг, говорится в конфиденциальном докладе МАГАТЭ.

Иранское правительство продолжает сотрудничать с МАГАТЭ
Иранское правительство продолжает сотрудничать с МАГАТЭ
Фото: ЕРА

Иран продолжает наращивать радиоактивные запасы, и обогащать уран до уровня, превышающего оговоренный в ядерной сделке. Об этом говорится в конфидециальном докладе, который был распространен среди членов организации МАГАТЭ, написало 11 ноября агентство Associated Press.

По данным организации, на 2 ноября запасы ядерного топлива в Иране превышали 2,4 тыс. кг, в то время, как по условиям ядерной сделки они должны были сохраняться на уровне 200 кг. Кроме того, Иран обогащает уран до уровня в 4,5%, хотя договоренности допускают уровень в 3,67%.

В МАГАТЭ также заявили, что ждут от властей страны объяснений по поводу обнаружения следов урана на объекте за пределами Тегерана, где не должны были храниться радиоактивные вещества.

В тоже время в документе отмечается, что иранское правительство продолжает сотрудничать с МАГАТЭ и предоставляет инспекторам агентства к своим ядерным объектам.

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.

Теги: Иран, МАГАТЭ, сделка, ядерная сделка
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