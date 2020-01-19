Новой ядерной сделки с США не будет – МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф отметил, что ядерное соглашение было заключено между Ираном, США и пятью другими странами и выход из него любой из сторон является неприемлемым.

Тегеран не будет заключать новое ядерное соглашение с США, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на встрече с промышленниками в индийском Мумбаи, сообщило 18 января Tehran Times.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением о заключении новой ядерной сделки между Ираном и США вместо Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД) от 2015 года. Джонсон, в частности, предложил заменить "ядерную сделку" на "сделку с [президентом США Дональдом] Трампом".

Зариф заявил, что в таком случае в будущем придется заключать "сделку с [сенатором Элизабет] Уоррен" или "сделку с [Сенатором Берни] Сандерсом". Уоррен и Сандерс – возможные кандидаты на пост президента США на выборах в 2020 году.

Глава МИД Ирана добавил, что ядерное соглашение было заключено между Ираном, США и пятью другими странами и выход из него любой из стран является неприемлемым.

Президент Ирана Хасан Рухани также отверг предложение Джонсона о "сделке с Трампом". По словам Рухани, президент США привык "к нарушению закона и контрактов".

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.