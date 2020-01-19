Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Новой ядерной сделки с США не будет – МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф отметил, что ядерное соглашение было заключено между Ираном, США и пятью другими странами и выход из него любой из сторон является неприемлемым.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зариф прокомментировал предложение Великобритании
Зариф прокомментировал предложение Великобритании
Фото: ЕРА

Тегеран не будет заключать новое ядерное соглашение с США, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на встрече с промышленниками в индийском Мумбаи, сообщило 18 января Tehran Times.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением о заключении новой ядерной сделки между Ираном и США вместо Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД) от 2015 года. Джонсон, в частности, предложил заменить "ядерную сделку" на "сделку с [президентом США Дональдом] Трампом".

Зариф заявил, что в таком случае в будущем придется заключать "сделку с [сенатором Элизабет] Уоррен" или "сделку с [Сенатором Берни] Сандерсом". Уоррен и Сандерс – возможные кандидаты на пост президента США на выборах в 2020 году.

Глава МИД Ирана добавил, что ядерное соглашение было заключено между Ираном, США и пятью другими странами и выход из него любой из стран является неприемлемым.

Президент Ирана Хасан Рухани также отверг предложение Джонсона о "сделке с Трампом". По словам Рухани, президент США привык "к нарушению закона и контрактов". 

20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

Теги: США, Иран, Дональд Трамп, санкции против Ирана, ядерная программа, Джавад Зариф, СВПД, ядерная сделка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
"Мисс Украина 2018" Гузь показала декольте крупным планом
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Полякова улетела в Мексику на свой день рождения
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
Versace отказался от использования кожи кенгуру в производстве своих вещей
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
"Все будет скромно и пройдет в небольшом кругу". Пассия Павлика рассказала о грядущей свадьбе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS